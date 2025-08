La semaine des Françaises en WNBA : Gabby Williams très forte, mais trop peu victorieuse

Huit françaises ont débuté la saison WNBA le 17 mai dernier, un record en cette année post-olympique. Des joueuses déjà confirmées, d’autres qui veulent le devenir, et tous les soirs ou presque une ou plusieurs Bleues sur le pont. Pour ceux qui pensaient que la fin de la saison de NBA était synonyme de repos vous avez tapé à côté de la cible, et si vous voulez retrouver l’essentiel des perfs de nos Françaises cette saison dans la plus grande Ligue du monde c’est juste ici, chaque dimanche ! Cette semaine ? Gabby Williams a été impressionnante de maîtrise, mais a malheureusement subi deux défaites bien frustrantes.

# Gabby Williams (Seattle Storm)

Statistiquement irréprochable, Gabby Williams aurait pu réaliser une des meilleures semaines de sa saison, si seulement le sort n’avait pas décidé de s’acharner sur Seattle. Défaite crève-cœur au buzzer après une double prolongation face à LA, alors que Gabby avait envoyé un énorme tir pour égaliser à 15 secondes de la fin. Défaite dans le money-time face à Indiana aussi. Frustrant, tout simplement.

Seattle Storm @ Connecticut Sun : 16 points à 7/11 au tir dont 0/2 du parking, 2/2 aux lancers, 2 rebonds et 2 passes en 24 minutes

Seattle Storm vs Los Angeles Sparks : 14 points à 5/12 au tir dont 2/4 du parking, 2/2 aux lancers, 5 rebonds et 8 passes en 42 minutes

Seattle Storm vs Indiana Fever : 12 points à 5/9 au tir dont 0/2 du parking, 2/2 aux lancers, 9 rebonds et 5 passes en 32 minutes

Les stats de Gabby Williams cette saison en WNBA : 12,8 points à 44,2% au tir dont 31,4% du parking, 86,3% aux lancers, 4,8 rebonds, 4,6 passes, 2,6 steals et 0,4 contre en 32,8 minutes

# Dominique Malonga (Seattle Storm)

Même bilan collectif que pour Williams, mais on salue quand même la belle évolution de Dominique Malonga, construite sur sa semaine dernière très solide. Deux fois au dessus des 10 points, un temps de jeu qui semble se stabiliser, la saison de Doms semble enfin pouvoir se lancer !

Seattle Storm @ Connecticut Sun : 12 points à 6/12 au tir dont 0/0 du parking, 0/0 aux lancers, 6 rebonds et 0 passe en 25 minutes

Seattle Storm vs Los Angeles Sparks : 6 points à 2/7 au tir dont 0/0 du parking, 2/4 aux lancers, 8 rebonds et 0 passe en 20 minutes

Seattle Storm vs Indiana Fever : 12 points à 6/10 au tir dont 0/1 du parking, 0/0 aux lancers, 5 rebonds et 3 passes en 21 minutes

Les stats de Dominique Malonga cette saison en WNBA : 5,3 points à 49,3% au tir dont 10% du parking, 66,7% aux lancers, 3,7 rebonds, 0,8 passe, 0,4 contre et 0,3 steal en 10,8 minutes

# Marine Johannes (New York Liberty)

Un joli début de semaine durant lequel Magic Marine a même été titularisée, en résultant un très bon match à 14 points. Malheureusement le tout est contrasté par deux derniers matchs bien plus compliqués. Mais bon, on connaît notre Marine préférée, capable de sortir de son terrier à n’importe quel moment.

New York Liberty @ Dallas Wings : 9 points à 4/9 au tir dont 1/5 du parking, 0/0 aux lancers, 0 rebond et 5 passes en 19 minutes

New York Liberty @ Minnesota Lynx : 14 points à 5/10 au tir dont 4/9 du parking, 0/0 aux lancers, 4 rebonds et 0 passe en 31 minutes

New York Liberty @ Connecticut Sun : 0 point à 0/4 au tir dont 0/2 du parking, 0/0 aux lancers, 0 rebond et 2 passes en 21 minutes

New York Liberty @ Connecticut Sun : 3 points à 1/3 au tir dont 1/3 du parking, 0/0 aux lancers, 1 rebond et 1 passe en 17 minutes

Les stats de Marine Johannes cette saison en WNBA : 6,7 points à 43,8% au tir dont 37,2% du parking, 81,8% aux lancers, 2 rebonds, 1,4 passe, 0,6 steal et 0,3 contre en 18,6 minutes

# Bria Hartley (Connecticut Sun)

Une semaine avec une victoire est forcément une bonne semaine pour le Sun. Malheureusement, Bria Hartley s’est illustrée dans les deux défaites, mais continue sa saison solide. Un peu moins de maladresse et ça deviendrait encore plus menaçant tout ça.

Connecticut Sun vs Seattle Storm : 17 points à 4/12 au tir dont 2/4 du parking, 7/8 aux lancers, 1 rebond et 4 passes en 30 minutes

Connecticut Sun vs New York Liberty : 4 points à 1/5 au tir dont 1/3 du parking, 1/3 aux lancers, 4 rebonds et 2 passes en 20 minutes

Connecticut Sun vs New York Liberty : 12 points à 4/10 au tir dont 2/5 du parking, 2/4 aux lancers, 3 rebonds et 4 passes en 22 minutes

Les stats de Bria Hartley cette saison en WNBA : 9,6 points à 35,5% au tir dont 36,8% du parking, 81,1% aux lancers, 2,1 rebonds, 3 passes et 0,9 steal en 22,8 minutes

# Leïla Lacan (Connecticut Sun)

Contrairement à Hartley, Leïla Lacan s’est elle montrée incroyable contre le Liberty, contribuant grandement à la victoire de son équipe. 16 points, troisième meilleure marqueuse du match et ultra efficace, le reste de la semaine a été plus inégal mais qu’importe, le plus important s’est passé contre la Grosse Pomme.

Connecticut Sun vs Seattle Storm : 9 points à 2/6 au tir dont 1/2 du parking, 4/4 aux lancers, 2 rebonds et 4 passes en 22 minutes

Connecticut Sun vs New York Liberty : 16 points à 6/8 au tir dont 2/2 du parking, 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 1 passe en 23 minutes

Connecticut Sun vs New York Liberty : 4 points à 2/5 au tir dont 0/2 du parking, 0/0 aux lancers, 2 rebonds et 1 passe en 16 minutes

Les stats de Leïla Lacan cette saison en WNBA : 8,8 points à 47,2% au tir dont 23,1% du parking, 93,3% aux lancers, 2,5 rebonds, 2,4 passes, 1,9 steal et 0,1 contre en 23,1 minutes

# Mamignan Touré (Connecticut Sun)

Deux matchs, 6 minutes de jeu à chaque fois, un DNP également, difficile d’en vouloir à Migna Touré pour son apport statistique quasi inexistant. Le contexte n’est pas des plus favorables, mais l’expérience reste toujours bonne à prendre, pour peut-être tenter une nouvelle expérience une prochaine fois.

Connecticut Sun vs Seattle Storm : 0 point à 0/1 au tir dont 0/1 du parking, 0/0 aux lancers, 0 rebond et 0 passe en 6 minutes

Connecticut Sun vs New York Liberty : 0 point à 0/0 au tir dont 0/0 du parking, 0/0 aux lancers, 0 rebond et 0 passe en 6 minutes

Les stats de Mamignan Touré cette saison en WNBA : 0 point à 0% au tir dont 0% du parking, 0% aux lancers, 0 rebond, 0 passe, 0,3 steal et 0 contre en 5,5 minutes

# Carla Leite (Golden State Valkyries)

Grosse semaine pour Golden State avec quatre matchs. L’occasion pour Carla Leite de s’exprimer au scoring malgré une maladresse qui l’empêche toujours autant de devenir injouable. Ça progresse doucement mais sûrement, alors on a hâte de voir la suite !

Golden State Valkyries @ Atlanta Dream : 12 points à 4/6 au tir dont 2/2 du parking, 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 2 passes en 18 minutes

Golden State Valkyries @ Washington Mystics : 4 points à 1/4 au tir dont 1/3 du parking, 1/2 aux lancers, 2 rebonds et 1 passe en 14 minutes

Golden State Valkyries @ Chicago Sky : 11 points à 4/11 au tir dont 1/5 du parking, 2/2 aux lancers, 1 rebond et 1 passe en 22 minutes

Golden State Valkyries @ Las Vegas Aces : 14 points à 5/15 au tir dont 0/2 du parking, 4/4 aux lancers, 2 rebonds et 3 passes en 33 minutes

Les stats de Carla Leite cette saison en WNBA : 7,5 points à 38,5% au tir dont 14,8% du parking, 87% aux lancers, 1,5 rebond, 1,9 passe, 0,6 steal et 0,1 contre en 17,4 minutes

# Janelle Salaün (Golden State Valkyries)

Semaine en demi-teinte pour Janelle Salaün qui se finit en plus de ça par une expulsion pour une flagrante 2 en fin de mi-temps face à Vegas. Quand même un très joli match face à Chicago il y a quelques jours. Deux jours de break ça va faire du bien à l’esprit, et nul doute que la soeur Salaün reviendra en pleine forme !

Golden State Valkyries @ Atlanta Dream : 6 points à 3/8 au tir dont 0/4 du parking, 0/0 aux lancers, 1 rebond et 1 passe en 23 minutes

Golden State Valkyries @ Washington Mystics : 9 points à 3/9 au tir dont 1/2 du parking, 2/2 aux lancers, 4 rebonds et 0 passe en 37 minutes

Golden State Valkyries @ Chicago Sky : 16 points à 6/14 au tir dont 2/4 du parking, 2/3 aux lancers, 9 rebonds et 2 passes en 35 minutes

Golden State Valkyries @ Las Vegas Aces : 6 points à 2/6 au tir dont 1/3 du parking, 1/2 aux lancers, 3 rebonds et 0 passe en 16 minutes

Les stats de Janelle Salaün cette saison en WNBA : 9,9 points à 37,2% au tir dont 31,4% du parking, 78,1% aux lancers, 4,8 rebonds, 1,1 passe, 0,6 steal et 0,2 contre en 24,5 minutes

# Iliana Rupert (Golden State Valkyries)

C’est la grosse satisfaction des Valkyries. Quel apport, et quelle montée en puissance de la part d’Iliana Rupert depuis son arrivée dans la Grande Ligue cette saison, avec même un double career-high au scoring et au rebond. L’adresse de loin est indécente, on croise les doigts pour que ça continue comme ça. Golden State en aura besoin pour potentiellement aller chercher les Playoffs.

Golden State Valkyries @ Atlanta Dream : 0 point à 0/4 au tir dont 0/3 du parking, 0/0 aux lancers, 4 rebonds et 2 passes en 17 minutes

Golden State Valkyries @ Washington Mystics : 11 points à 3/7 au tir dont 3/5 du parking, 2/2 aux lancers, 7 rebonds et 0 passe en 33 minutes

Golden State Valkyries @ Chicago Sky : 14 points à 5/8 au tir dont 4/5 du parking, 0/0 aux lancers, 1 rebond et 0 passe en 24 minutes

Golden State Valkyries @ Las Vegas Aces : 17 points à 5/12 au tir dont 3/8 du parking, 4/4 aux lancers, 8 rebonds et 1 passe en 23 minutes

Les stats d’Iliana Rupert cette saison en WNBA : 10,7 points à 46,7% au tir dont 51,7% du parking, 100% aux lancers, 4,8 rebonds, 1,5 passe, 0,8 steal et 0,2 contre en 22,3 minutes

# Marieme Badiane (coupée par le Minnesota Lynx)

Les stats de Marième Badiane cette saison en WNBA : 0,3 rebond et 0,7 steal en 3,7 minutes