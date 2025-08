WNBA : Sabrina Ionescu met un terme à la série de quatre défaites du Liberty

Cinq matchs dans cette dernière nuit de WNBA avant une petite pause de quelques jours. Toutes les Françaises étaient de sortie, mais c’est bien Sabrina Ionescu qui a pris le spotlight de la soirée en inscrivant 36 points pour enfin refaire gagner le Liberty. Il était temps !

Les résultats de la nuit

Pas beaucoup de rencontres à gros enjeu cette nuit. Atlanta, Phoenix et Las Vegas se sont imposés facilement face aux Mystics, au Sky et aux Valkyries. Un peu plus de suspense du côté de Seattle où le duo Gabby Williams (12 points) et Dominique Malonga (12 points) n’est pas passé loin de faire tomber Indiana, mais le Fever a fini par s’imposer pour cinquième victoire consécutive. Entre cette nuit et la dernière défaite en double prolongation contre les Sparks il y a quelques jours, ça commence à faire beaucoup de frustrations pour le Storm.

Gabby Williams a du talent : pic.twitter.com/XRL6eA8LkZ

— Nothing But French (@NothingButFR) August 3, 2025

Mais le match de la nuit se déroulait bien dans le Connecticut, en revanche, ce n’est pas en faveur du Sun qu’il a tourné. Deuxième acte d’une double confrontation contre New York dont les joueuses de Rachid Meziane avaient remporté la première manche, il était impensable pour les New-Yorkaises, leadeuses de l’Est, de subir une deuxième défaite contre une équipe n’ayant accumulé que 5 victoires sur toute la saison. Alors dans la Big Apple, quand on a un problème, on appelle une seule personne : Sabrina Ionescu.

36 points à 64% au tir, 11 rebonds, 4 passes, seules les 7 balles perdues sont à déplorer, sinon, on n’est pas loin d’une partition parfaite pour l’arrière américaine. On félicite également la Belge Emma Meesseman pour ses 11 points dans son premier match de la saison au sein de la Grande Ligue féminine. L’honneur new-yorkais est sauf, et le Liberty retrouve enfin le chemin de la victoire après quatre déconvenues de suite, ça fait du bien !

Sabrina Ionescu dominated the court, just one point shy of her career-high 🔥 pic.twitter.com/xd4i8MWnza

— espnW (@espnW) August 3, 2025

Côté Françaises, hormis Gabby Williams et Dominique Malonga dont on a déjà parlé un peu plus haut, Marine Johannes a très légèrement contribué à la victoire de la Big Apple avec ses 3 points, 1 rebond et 1 passe. Bria Hartley (12 points) et Leïla Lacan (4 points) ont, elles, subi les assauts new-yorkais. Tandis que le trio Rupert (17 points, 8 rebonds), Leite (14 points), Salaün (6 points) se sont inclinées face aux Aces d’A’ja Wilson. Pas la plus glorieuse des nuits pour nos tricolores, mais ce n’est que partie remise.

Il faudra attendre mercredi pour retrouver de la WNBA sur nos écrans. Une petite pause histoire de bien recharger les batteries, peut-être que d’ici là on en saura plus sur le statut de Napheesa Collier ou même de Caitlin Clark. En tout cas, on a hâte de retrouver nos Françaises en pleine forme !