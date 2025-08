La France crucifiée au buzzer par l’Espagne en finale d’EuroBasket U18

L’Équipe de France U18 affrontait l’Espagne ce soir en finale d’EuroBasket U18. Un match intense dans lequel les deux formations se sont rendues coup pour coup, avant que les Espagnols viennent cruellement éteindre les espoirs tricolores d’un quasi buzzer-beater à longue distance. Cruel tout simplement.

Quand on est Français, voir une équipe de basket tricolore quelle qu’elle soit affronter l’Espagne avec un gros enjeu à la clé, ça rappelle forcément de très mauvais souvenirs. Un passé douloureux que personne ne pourra modifier, et qui en plus de cela, semble vouloir continuer de prospérer, année après année.

Une première mi-temps à l’équilibre parfait. Une domination Bleue dans le troisième pour prendre 11 points d’avance. Avant 10 dernières minutes en guise de thriller ultime. Les flashbacks traumatiques commençaient à revenir dans toutes les têtes, et ont finalement trouvé en cette soirée un nouveau cauchemar à rajouter à la longue collection. +2 EDF, 3,5 secondes à jouer, remise en jeu pour la Roja, Guillermo Del Pino dégaine de loin, ficelle, score final : 82-81 Espagne. Un coup de poignard dans le cœur d’une Équipe de France qui méritait tellement mieux, mais qui devra se contenter d’être vice-championne d’Europe.

INCREDIBLE!!!! 🤯 GUILLERMO DEL PINO KNOCKS DOWN THE THREE-POINTER AND SPAIN 🇪🇸 ARE #U18EUROBASKET CHAMPIONS! 🏆 pic.twitter.com/aL3SS1mGig

— FIBA EuroBasket (@EuroBasket) August 3, 2025

Merci quand même à tous ces petits jeunots d’avoir porté les couleurs de la France aussi haut. Merci Maxence Lemoine, meilleur scoreur et passeur de l’équipe sur le tournoi. Merci Jonas Boulefaa auteur de 19 points ce soir. Merci Hugo Yimga pour cet énorme tomar en fin de match qui aurait dû être le dagger de la rencontre. Merci à cette génération, qui malgré la défaite nous a montré tout au long de son parcours ultra dominant, que le futur du basket français peut continuer de rêver encore plus grand !