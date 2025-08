Équipe de France : l’essentiel des déclarations des Bleus, à J-1 de France – Monténégro

Ce dimanche midi, l’entraînement des Bleus était ouvert aux médias. Sur place, TrashTalk a pu recueillir les impressions de quelques joueurs de l’équipe de France, à un peu plus de 24h du premier match de préparation contre le Monténégro.

Propos recueillis au Vendéspace, à La Roche sur Yon.

À 24 heures du premier match public de préparation à l’EuroBasket 2025 (le France – Sénégal ayant été effectué en privé), les Bleus ont beaucoup travaillé sur le concept d’intensité. Une donnée que l’ensemble des joueurs mis à disposition des médias (Zaccharie Risacher, Bilal Coulibaly, Sylvain Francisco, Guerschon Yabusele) ont tous souhaité souligner comme l’axe majeur du travail dirigé par Frédéric Fauthoux et son staff.

Voici, en quelques tweets, les moments forts de cette conférence.

🇫🇷🎙️ Guerschon Yabusele, à propos de son rôle de capitaine : « C’est une fierté, ça donne plus de responsabilités, sur le terrain et en dehors. » pic.twitter.com/WvLVOZixIA

🇫🇷🎙️ Bilal Coulibaly, à propos de l’esprit au sein du groupe France : « C’est génial, on a tous joué les uns contre les autres, on est tous dans les mêmes âges […] Y’a une cohésion sur et en dehors du terrain, ça se bat à l’entraînement »

(Le cadeau pour Cordinier 😭) pic.twitter.com/k7p7Shf6yT

🇫🇷🎙️ Zaccharie Risacher, à propos de l’objectif du titre à l’EuroBasket : « Évidemment, c’est l’objectif. On sait ce qu’on doit faire, on sait ce qu’on veut. Ça demande de la rigueur dans le travail et beaucoup de détermination […] On sait là où on veut aller » pic.twitter.com/0s9i4RLEH9

Bien sûr, difficile de ne pas profiter de la présence des joueurs NBA pour évoquer leurs carrières respectives aux États-Unis.

🇫🇷🎙️ Bilal Coulibaly, à propos de sa blessure en fin de régulière NBA : « J’ai beaucoup travaillé mentalement, physiquement. On apprend beaucoup de ça […] je me sens plus fort que jamais »

cc @WizardsFrance @WashWizardsFRA pic.twitter.com/HJaH7RXn1R

🇫🇷🎙️ Guerschon Yabusele, à propos de son choix de rejoindre les Knicks : « Ça a été un choix logique, je dirais. L’ADN de l’équipe, ne jamais rien lâcher, tout donner sur le terrain… ça me convient bien »

cc @KnicksNationFr pic.twitter.com/3hRHGevyjt

