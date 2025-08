Cet été, Damian Lillard est nostalgique. Après être revenu aux Portland Trail Blazers, le meneur de jeu repasse aussi par son université, mais dans un rôle différent. L’horloger de la NBA a été nommé General Manager de Weber State.

Lors des derniers Playoffs, Damian Lillard s’est blessé au tendon d’Achille, il est d’ores et déjà forfait pour toute la saison NBA 2025-26. Mais le génie des Portland Trail Blazers n’est pas du genre à prendre une année de repos. Chauncey Billups a déjà annoncé qu’il l’utiliserait comme un coach adjoint et le meneur de jeu a également pris un engagement en NCAA.

Dame revient dans l’université qui l’a vu éclore, Weber State, en tant que General Manager. Une possible formation pour son après-carrière ? L’information a été révélée sur les réseaux sociaux de la faculté !

A legacy continues in Ogden. Wildcat legend Damian Lillard is officially joining Weber State Men’s Basketball as the new General Manager.

Dame is stepping into a leadership role that will help shape the future of Wildcat hoops.

A new era begins now.#WeberStateGreat #DameTime pic.twitter.com/MV3bVHX6st

— Weber State Men’s Basketball (@WeberStateMBB) August 3, 2025

Damian Lillard a toujours donné énormément de crédit à son ancienne université puisque c’est une des rares qui lui avait proposé une bourse à l’époque. Il est le meilleur joueur jamais formé là-bas et son retour dans un nouveau rôle est assurément un événement.

Permettra-t-il à Weber State de retrouver la March Madness pour la première fois depuis 2016 ?

Source texte : Weber State