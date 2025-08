WNBA : Napheesa Collier blessée au pied

C’est la mauvaise nouvelle de la très bonne soirée du Minnesota Lynx. La superstar Napheesa Collier s’est blessée au pied à la fin du troisième quart-temps. La probable future MVP doit passer des examens médicaux aujourd’hui.

Le Minnesota Lynx a enregistré la plus large victoire à l’extérieur de l’histoire de la WNBA face aux Las Vegas Aces. Pourtant, au moment de repartir de la ville des pêchés, le sourire n’est que crispé. Napheesa Collier est blessée et ça pourrait faire basculer la saison de toute la Ligue.

À la fin du troisième quart-temps. La joueuse de Minneapolis s’est écroulée sur le sol en se tenant le pied. Ses coéquipières et adversaires l’ont caché avec des serviettes.

Napheesa Collier walked off the court with assistance after suffering an apparent foot injury. pic.twitter.com/S3ua6d0RUf

Sa coach, Cheryl Reeve, a déclaré qu’il était encore trop tôt pour déterminer la gravité de la blessure et que sa joueuse allait passer des examens.

Cheryl Reeve qui est très critiquée outre-Atlantique puisqu’au moment où Napheesa Collier se blesse, le Lynx menait 92 à 49. Selon beaucoup, la superstar ne devait plus être sur le terrain.

“C’est le troisième quart-temps d’un match sur le parquet d’une autre équipe, selon moi, le match n’était pas terminé… Je comprends, les gens vont m’engueuler, me critiquer, et ça fait partie de mon travail.”

Napheesa Collier semblait voler droit vers un titre de MVP, mais désormais, un premier grain de sable brise la dynamique de sa saison exceptionnelle.

Source texte : Jack Maloney