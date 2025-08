Un seul match au programme cette nuit, mais quel match. Le Minnesota Lynx est entré dans l’histoire en torpillant les Las Vegas Aces 111 à 58. Une victoire de 53 points à l’extérieur, ça n’était tout simplement jamais arrivé dans l’histoire de la WNBA !

Le résultat de la nuit

D’accord le Minnesota Lynx est la meilleure équipe de la Ligue, d’accord Napheesa Collier (qui s’est blessé au cours de la rencontre) est en route pour le trophée de MVP, d’accord Kayla McBride a été extraordinaire avec un 8/10 derrière l’arc – dont 8/8 en première mi-temps – qui ferait frissonner Stephen Curry… mais quand même.

111 à 58 est un score rarement vu dans l’histoire. En WNBA, c’est absolument historique puisqu’il s’agit de la plus large victoire à l’extérieur de tous les temps. La dernière fois que quelqu’un est reparti de Las Vegas avec les fesses aussi rouges, c’était Doug, dans Very Bad Trip. Alors peut-être qu’Aja Wilson et ses coéquipières avaient un petit peu trop profité du Caesars Palace la veille, mais on ne leur conseille pas de se consoler à la roulette après cette rencontre. Quand ce n’est pas ton soir… ce n’est pas ton soir.

