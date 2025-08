Rob Pelinka : “Si LeBron James pouvait prendre sa retraite en tant que Laker, ce serait génial.”

Alors que les Lakers viennent de sécuriser leur avenir en prolongeant Luka Doncic, qu’en est-il du présent et de LeBron James ? Les rumeurs se sont faites nombreuses tout au long de l’été. Un incendie médiatique auquel Rob Pelinka vient d’assener un premier jet d’eau.

Tout l’été, les spéculations autour de LeBron James et de son avenir ou non au sein de la cité des anges ont battu leur plein. Une franchise qui voudrait tourner la page pour ouvrir un nouveau chapitre aux douces sonorités slovènes, un joueur qui cherche la meilleure situation pour un potentiel baroud d’honneur. Rob Pelinka a entendu tout ça, et a mis un petit uppercut à tous ceux qui rêvent d’un départ du Roi.

“Toutes les interactions que nous avons eu avec LeBron et son camp, Rich Paul en particulier, ont été positives et encourageantes. […] S’il pouvait prendre sa retraite en tant que Laker, ce serait génial.”

“All the interactions we’ve had with LeBron and his camp, Rich [Paul] in particular, have been positive and supportive… If he has a chance to retire a Laker, that would be great.”

De quoi éteindre les rumeurs de buy-out direction Dallas ou Cleveland. Même si l’avenir s’écrira avec Luka Doncic, les Angelinos affichent une volonté de respecter la fin de carrière d’un des, si ce n’est le plus grand à jamais avoir tenu une balle orange entre ses mains.

Nul ne sait combien de temps il reste sur l’horloge royale de LeBron James. Une, deux saisons, peut-être plus et on se retrouvera dans 5 ans à débriefer des matchs où BronBron, Bronny et Bryce ont partagé le parquet. En tout cas sa situation pour la saison à venir semble actée, et se déroulera avec un magicien slovène à ses côtés. Assez pour être une cinquième fois sacré ?