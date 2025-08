Tremblement de terre en WNBA puisque la franchise du Connecticut Sun vient d’être racheté par Steve Pagliuca, actionnaire minoritaire des Celtics. Un montant record de 325 millions de dollars mais surtout un potentiel déplacement de l’équipe vers Boston. On vous décortique tout ça.

Il était l’un des leaders dans la course au rachat des C’s, avant de finalement céder le dossier à Bill Chisholm, Steve Pagliuca jette finalement son dévolu sur la WNBA en rachetant le Sun du Connecticut pour 325 millions de dollars. Une somme inédite pour la Grande Ligue féminine, qui cache derrière elle un potentiel plus grand changement.

BREAKING: A group led by Celtics minority owner Steve Pagliuca has made a deal to buy the Connecticut Sun for a record $325M and move the team to Boston as soon as 2027, per the Boston Globe.

The deal is pending approval from the WNBA. pic.twitter.com/KW6UddtEPD

— Yahoo Sports (@YahooSports) August 2, 2025

Et oui, le plan de Pagliuca serait de déplacer la franchise aux trois titres de Conférence dans le Massachussetts, juste à côté de l’équipe masculine dont il est actionnaire minoritaire, à Boston. Le tout dès 2027, mais il faudra d’abord attendre l’accord de la Ligue pour entamer un tel déménagement.

Entre ce rachat record, le potentiel déplacement du Sun dans un gros marché et les différentes expansions qui surplombent une WNBA déjà en grande hausse de popularité, difficile de ne pas considérer la W comme en feu total, et c’est pour le mieux.