Shams bomb ! Les Celtics champions en titre et équipe NBA avec les plus de titres remportés de toute l’histoire, ont été vendus pour 6,1 milliards de dollars ce jeudi 20 mars 2025.

6,1 milliards de dollars.

Six milliards.

6000000000.

Un six et neuf zéros derrière.

On savait que Wyc Grousbeck était en pourparlers avec plusieurs acteurs pour un potentiel rachat de la franchise au trèfle, c’est désormais confirmé. L’ancien proprio des Celtics profite d’un contexte extrêmement favorable pour faire une plus-value record de 5,74 milliards de dollars, lui qui avait acheté l’organisation du Massachussetts pour 360 millions de dollars en 2002. Il s’agit de la plus grosse vente all-time tous sports US confondus.

BREAKING: Bill Chisholm, managing partner at Symphony Technology Group, has agreed to purchase the Boston Celtics from the Grousbeck family for a valuation for $6.1 billion, sources tell ESPN. This now is the largest sale for a sports franchise in North America. pic.twitter.com/iPphqSQswe

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 20, 2025

Grousbeck quitte son siège de propriétaire blindé aux as et avec deux nouvelles bannières accrochées au plafond du TD Garden, en 2008 et 2024. La transition va s’effectuer tout en douceur puisqu’il devrait conserver son rôle de gouverneur jusqu’à la fin de la saison 2027-28 selon Mike Vorkunov de The Athletic.

Le rachat d’une franchise NBA n’est jamais anodin. Mais quand cela concerne la franchise la plus mythique de la Grande Ligue, on atteint les sommets et les implications sont énormes. Le nouveau proprio de Boston débarque avec des attentes très élevées et une note… très salée. Les Celtics ont plus de 200 millions de dollars de salaires annuels garantis jusqu’en 2028, sans compter de futurs ajouts. Il va falloir maximiser cette fenêtre de tir avec des bagues.

Quand on voit le bilan de Mat Ishbia du côté des Suns, les fans de Boston ont des raisons d’être inquiets. La bonne nouvelle, c’est que Bill Chisholm a l’air d’être un fan de longue date des Celtics. Il devrait donc respecter la franchise, ses valeurs et sa tradition, très ancrée à Beantown. La mauvaise nouvelle, c’est que ce ne serait pas la première fois qu’un milliardaire souhaite s’inventer GM et vienne mettre son nez là où il ne faut pas. Chacun sa place, on espère que Brad Stevens pourra continuer à cuisiner pendant très longtemps.

