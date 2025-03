Celtics : qui est Bill Chisholm, le nouveau propriétaire de la franchise ?

C’est la bombe de ce jeudi après-midi : les Celtics viennent d’être vendus ! William “Bill” Chisholm, le nouvel acquéreur, a déboursé la coquette somme de 6,1 milliards de dollars pour s’offrir la franchise. Mais au fait, c’est qui ce monsieur ?

Qu’on soit d’accord, quand on est capable de rassembler 6,1 milliards de dollars, on est quelqu’un. Pourtant, celui que les médias surnomment Bill Chisholm est un homme très discret. Qui va connaître la lumière du TD Garden et de la NBA. Les Celtics sont désormais sa propriété, l’achat d’une vie comme dirait l’autre.

Natif de Georgetown dans le Massachusetts, Chisholm a effectué sa scolarité au Dartmouth College, à deux grosses heures de Boston. Il est ensuite devenu spécialiste dans les affaires, fondant plusieurs sociétés avant de participer à la création de Symphony Technology Group en 2002, une entreprise de consulting qui guide les grands groupes dans leurs stratégies d’investissement et de croissance.

Affaire plus que florissante, puisqu’à en croire le profil du bonhomme sur le site officiel de STG, il est aujourd’hui dans une dizaine de conseils d’administration de très grandes firmes, comme le constructeur automobile Dodge et Trellix, poids lourd du monde de la cybersécurité.

Autant de postes qui lui ont permis de se constituer une réputation solide et un capital important. Il est donc en mesure de mettre 6,1 milliards sur la table (pas tous en fonds propres, très certainement) pour racheter la franchise de son enfance.

Quel profil à la tête des Celtics ?

Un gars qui vient, qui pose une valise XXL de billets sur la table et qui récupère une franchise, ça nous fait forcément penser – même si Boston est bien plus forte historiquement dans le paysage NBA – à Phoenix et Mat Ishbia. Pourtant, Chisholm n’a pas l’intention de mettre un grand coup de pied dans une fourmilière qui fonctionne bien : Wyc Grousbeck, ancien actionnaire majoritaire des C’s et gouverneur de la franchise, restera à son poste jusqu’en 2028. Une décision qui marque la volonté d’effectuer une transition en douceur vers la prochaine page du grand livre Vert.

Sources : Sportico, STG