Trae Young : “Zaccharie Risacher devrait être Rookie de l’année”

Alors que les courses aux différents trophées individuels animent cette fin de saison, Trae Young a pour sa part déjà fait son choix pour celui de Rookie de l’année. Ce sera son coéquipier Zaccharie Risacher.

Une course au MVP all-time, un DPOY remis en jeu suite à la blessure de Wemby. Y a pas à dire, on est gâté par les courses aux trophées cette saison. Mais qu’en est-il du ROY ? Eh bien, Trae Young a déjà une réponse toute trouvée :

“Il (Zaccharie Risacher) devrait l’être à mes yeux. Je ne dis pas ça parce que je suis (mon avis, ndlr) biaisé, mais je pense qu’il devrait être Rookie de l’année. […] Il a directement été jeté dans le grand bain en tant que titulaire. Quand vous le mettez en face des autres gars dans la course, je pense que ses stats parlent pour lui.”

Comme c’est mignon de défendre son coéquipier… mais est-ce vraiment une take si folle ? Car bien que la course soit toujours – probablement – menée par Stephon Castle du haut de ses presque 14 points de moyenne, l’ailier français vient de se glisser juste derrière dans le dernier Rookie Ladder de la NBA, tout comme son poto Alex Sarr d’ailleurs. Et la dynamique est positive, en témoigne son troisième quart temps la nuit dernière face aux Hornets, dans lequel il a inscrit 16 points à 6 sur 7 au tir.

Toutefois, dans un paradoxe assez bizarre, Castle “profite” actuellement de l’absence de Wemby et de De’Aaron Fox pour se mettre en avant, quitte à perdre plus de matchs. Tandis que les Hawks doivent se battre pour garder l’avantage du terrain au premier tour du play-in. Et puis, étant donné que pour le ROY, les victoires… ça ne compte pas vraiment, il est plutôt facile de comprendre que le meneur des Spurs reste le favori à l’aube de la dernière ligne droite de la régulière.

Mais sait-on jamais, après tout JB Bickerstaff est bien dans la course au Coach de l’année, on a donc déjà vu plus surprenant. Il reste maintenant 13 matchs au Frenchie pour inverser la tendance. Vous y croyez vous ?

Source texte: NBA