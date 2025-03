Auteur de 22 points et de 9 rebonds cette nuit contre le Jazz, le Français Alexandre Sarr confirme sa bonne dynamique du moment. Quatre matchs, quatre bonnes perfs, le tout avec un temps de jeu limité. Assez pour s’immiscer dans la course au trophée de Rookie de l’année, à trois semaines de la fin de la saison ?

Depuis une petite semaine, Alexandre Sarr semble trouver son rythme de croisière au sein de la Grande Ligue. 23,8 points, 6 rebonds et 3,3 assists de moyenne sur ses quatre derniers matchs, accompagnés de quelques contres et quelques interceptions, le bilan individuel est solide. Chose rare, on a même vu les Wizards… gagner (oui oui c’est possible), et pas contre n’importe qui en plus. Les magiciens se sont notamment défaits des Pistons malgré un Cade Cunningham en 38 points, 10 assists, avant d’aller défier le MVP en titre du côté de Denver. Un match dans lequel le Frenchie a sorti les gros muscles : career-high à 34 points sur la tête de Nikola Jokić et la win en poche pour Washington.

Plus rien ne semble pouvoir arrêter l’intérieur français qui trouve enfin du rythme et de la régularité dans son jeu. Plus rien sauf sa propre équipe. Et oui, parce que gagner n’est pas vraiment dans les plans de la franchise de la capitale. Résultat, malgré de bons matchs (20 points contre les Blazers et 22 points cette nuit contre le Jazz), ce ne sont que 22 et 23 minutes qui ont été accordés à Sarr sur les deux dernières confrontations, qui se soldent par deux défaites… Le tank était de sortie, c’est de bonne guerre.

Malgré ce temps de jeu, est ce qu’avec cette dynamique actuelle… le numéro 2 de la Draft 2024 ne serait pas en train de tenter un dernier run pour le ROY ? Ici, on pense que le retard reste encore conséquent avec les leaders de la course que sont Stephon Castle ou Zaccharie Risacher pour ne citer qu’eux. Néanmoins, on sait aussi à quel point les dernières impressions laissées aux votants peuvent être importantes dans de telles courses au trophée.

En tout cas, l’impression est assez forte pour que la question commence à se poser, et il reste donc à Alex une douzaine de matchs pour réaliser le braquage parfait !