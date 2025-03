Précieux partout où il est passé, Deni Avdija porte actuellement ces surprenants Trail Blazers sur ses épaules. Petite série de victoires, cinq derniers matchs très solides et des Blazers toujours dans la course au play-in : retour sur l’impact du forward de 24 ans.

Alors qu’ils affrontaient les Grizzlies cette nuit, les chances de réussite étaient plutôt minces pour ces valeureux Blazers, mais dans le sillage d’un Deni Avdija bien vénère (31 points, 16 rebonds et 8 assists à 50% au tir), Portland s’est finalement offert la peau des ours de Memphis, victoire 115-99.

Une performance en guise de point d’exclamation d’une série de cinq matchs très solide pour l’ailier israélien. 25,2 points, 11,8 rebonds et 5,4 passes décisives de moyenne sur ce stretch. Le tout avec une adresse plus que correcte, notamment à 3-points (au-dessus de 50% à quatre reprises), de l’implication des deux côtés du terrain et hop, comme par magie, les Blazers font leur retour dans la colonne des victoires.

Eux qui restaient sur cinq défaites de suite, grandement dues à un calendrier impitoyable (Celtics, Thunder, Pistons, Warriors et Knicks), retrouvent le sourire derrière les perfs de Deni. Depuis cette mauvaise passe ? Trois victoires de suite en s’offrant Toronto, Washington et Memphis.

Des victoires pleines de sens, puisqu’elles continuent de nourrir l’espoir d’accrocher le play-in. En effet, avec seulement deux défaites de plus que les Suns – 10è de la Conférence Ouest – tout est encore possible et la lutte risque de s’étendre jusque dans le money time de la saison régulière.

Cependant, il va falloir que l’ancien Wizard continue de monter en puissance pour pouvoir espérer quelque chose, parce qu’après un petit répit… le calendrier se corse de nouveau pour les Blazers. Nuggets, Celtics et Cavaliers sont les prochains à leur rendre visite, de quoi tester une bonne fois pour toutes les capacités de la franchise Orégonaise, et la nouveau statut de leader du Den’s ?

