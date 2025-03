Nous sommes le 20 mars 2025 et le premier tour de la March Madness démarre aujourd’hui ! Pour se chauffer, rien de mieux que de revenir sur les plus grands moments qui ont animé le célèbre tournoi universitaire lors de la dernière décennie.

2024 : UConn réalise un back-to-back historique

Depuis les Florida Gators de Joakim Noah en 2007, personne n’avait réussi à remporter la March Madness lors de deux années consécutives. Personne, jusqu’à UConn l’an dernier. Les Huskies, guidés notamment par Donovan Clingan, Stephon Castle et Tristen Newton, ont tout détruit sur leur passage pour solidifier leur place parmi les équipes les plus dominantes de l’histoire de la NCAA.

The UConn Huskies have done it again 👏

Back-to-back National Champions 🏆🏆 #MarchMadness pic.twitter.com/O3wKxvaAJL

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 9, 2024

2023 : Lamont Butler envoie son équipe en finale

UConn a remporté son premier des deux titres face à San Diego State en 2023. Cette année-là, les Aztecs sont arrivés en finale grâce à une énorme défense… et un buzzer-beater de Lamont Butler. Ce dernier a mis fin aux rêves les plus fous de la petite fac de Florida Atlantic, plantant un shoot assassin à la dernière seconde lors de la demi-finale. Madness !

LE BUZZER POUR ALLER EN FINALE DE LA MARCH MADNESS, COMPLETEMENT FOU 😱😱😱😱pic.twitter.com/DDD7QgxpbM

— Nico TrashTalk 🏀 (@nicolasmeichel) April 2, 2023

2023 : Zach Edey et Purdue tombent dès le premier tour

Avant de guider Purdue jusqu’à la finale universitaire en 2024, Zach Edey était vu comme un colosse aux pieds d’argile, incapable de porter les siens vers les sommets attendus. Et pour cause : en 2023, Purdue est devenu seulement la deuxième équipe classée tête de série #1 à perdre au premier tour de la March Madness. Une énorme surprise signée Fairleigh Dickinson !

When Fairleigh Dickinson shocked Purdue and became just the second 16-seed to take down a No. 1 seed ⚡️ pic.twitter.com/5psCk8qSgO

— CBS Sports College Basketball 🏀 (@CBSSportsCBB) March 11, 2025

2022 : Caleb Love envoie Coach K à la retraite

En 2022, le légendaire entraîneur de Duke Mike Krzyzewski vivait sa Last Dance et ses joueurs (Paolo Banchero, Mark Williams…) rêvaient de lui offrir une sortie au sommet. Sauf qu’un certain Caleb Love avait d’autres plans. En demi-finale de la March Madness, le guard de North Carolina (rival éternel de Duke) a planté 28 points et le shoot qui a définitivement envoyé Coach K à la retraite.

One year ago today, Caleb Love hit the dagger for @UNC_Basketball as the Tar Heels defeated Duke in Coach K’s final game to advance to the National Championship 👏#MarchMadness pic.twitter.com/i8SRQJB8vG

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) April 2, 2023

2021 : le buzzer-beater improbable de Jalen Suggs

En 2021, en plein climat COVID, l’université de Gonzaga était en route pour une saison parfaite. Les Bulldogs sont arrivés jusqu’en finale grâce à un buzzer-beater improbable de Jalen Suggs, quasiment du milieu de terrain, contre la surprise UCLA (#11). Gonzaga finira par tomber contre Baylor lors du match suprême, mais le shoot de Suggs restera à jamais dans les mémoires.

A GAME FOR THE AGES!

Jalen Suggs drains a heave for No. 1 Gonzaga to take down No. 11 UCLA and advance to the #NationalChampionship!

(via @CBSSports) pic.twitter.com/j5IYwYHZsL

— Sports Illustrated (@SInow) April 4, 2021

2019 : Virginia sauvé par Mamadi Diakite

Virginia a remporté le titre de champion national en 2019 grâce notamment à un De’Andre Hunter hyper clutch en finale, mais avant ça c’est Mamadi Diakite qui a sauvé les Cavaliers. Menés de deux points dans les dernières secondes à l’Elite Eight, ils ont été sauvés par un shoot improbable de Diakité. Virginia battra Purdue en prolongation pour se qualifier au Final Four, et le reste fait partie de l’histoire.

March 30th, 2019

Mamadi Diakite hits a buzzer beater to send this Elite Eight game to overtime! Virginia went on to defeat Purdue 80-75 in OT. #MamdiDiakite #GoosebumpSports #MarchMadness #NCAA pic.twitter.com/4CdQhIC0NQ

— Goosebump Sports (@GoosebumpSports) June 24, 2021

2018 : UMBC réalise le plus gros upset de l’histoire

Une année avant d’être champions nationaux, les Virginia Cavaliers sont devenus la première équipe dans l’histoire de la March Madness à perdre au premier tour en tant que tête de série #1. Avant eux, il y avait eu 135 matchs pour 135 victoires dans une confrontation 1 vs 16. L’exploit est à mettre à l’actif d’UMBC (74-54), qui a détruit tous les brackets cette année-là.

On this day in 2018, history was made as 16-seed @UMBC_MBB did the UNTHINKABLE by defeating 1-seed Virginia 😱#MarchMadness pic.twitter.com/0CMAmlGODI

— NCAA March Madness (@MarchMadnessMBB) March 16, 2025

2018 : un miracle signé Jordan Poole

On aime se moquer de Jordan Poole et il faut avouer qu’il le cherche bien parfois, mais l’actuel joueur des Wizards a sorti l’une des actions les plus marquantes de la dernière décennie à la March Madness. En tant que freshman à Michigan, il a pulvérisé Houston au buzzer pour envoyer son équipe au Sweet 16. Les Wolverines iront jusqu’en finale NCAA cette année-là.

🗣️ A freshman has won it for the Wolverines‼️#OTD in 2018, Jordan Poole hit this @umichbball buzzer-beater to stun Houston.#B1GMBBall x #MarchMadness pic.twitter.com/THTgYuU5V2

— Big Ten Network (@BigTenNetwork) March 17, 2025

2017 : Luke Maye achève Kentucky

Considérés comme deux blue bloods du basket NCAA, North Carolina et Kentucky ont offert un match irrespirable en 2017. Un match qui s’est joué à la dernière seconde sur un missile de Luke Maye, en réponse au 3-points égalisateur de Malik Monk. Après le match, Maye dira que ce shoot est le “plus grand accomplissement” de sa vie, tandis que De’Aaron Fox et Bam Adebayo quitteront la scène en pleurs.

When Luke Maye delivered some “major onions” for @UNC_Basketball against Kentucky 🧅 pic.twitter.com/kVv5WUFb6J

— CBS Sports College Basketball 🏀 (@CBSSportsCBB) March 12, 2025

2016 : Kris Jenkins crucifie North Carolina

C’est non seulement l’un des plus grands moments de la dernière décennie, mais aussi de toute l’histoire de la March Madness : un tir à 3-points au buzzer, pour gagner le titre, dans un stade qui explose. Le genre de séquence tirée tout droit d’un film sauf qu’elle est bien réelle. C’était en 2016, lors de la finale Villanova – North Carolina. Dans le costume du héros ? Kris Jenkins. Inoubliable !

Instant classic.

Five years ago today, Kris Jenkins sunk an epic championship-winning buzzer beater. Ice in his veins ❄️

(via @marchmadness)pic.twitter.com/cTw5yFEugn

— Bleacher Report (@BleacherReport) April 4, 2021

À lire également :