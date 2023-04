La finale de la March Madness, qui opposera cette nuit UConn à San Diego State (3h20), se déroulera à l’intérieur du NRG Stadium de Houston. La dernière fois que le Final Four NCAA s’est installé à H-Town, c’était en 2016, une année qui reste gravée dans la mémoire des fans de basket universitaire pour le légendaire finish entre Villanova et North Carolina.

Houston, terre de buzzer-beaters.

Dans la nuit de samedi à dimanche, le joueur de San Diego State Lamont Butler a crucifié Florida Atlantic en marquant un panier à la sirène pour propulser son équipe en finale. Charles Barkley, présent sur les lieux dans son costume d’analyste pour CBS, était debout comme l’ensemble des 73 800 fans sur place, avant de lever les mains au ciel pour saluer l’exploit du jeunot des Aztecs. Une scène qui a tout de suite rappelé celle ci-dessous. Même endroit, même type d’émotions.

C’était en 2016. Et ça reste l’un des plus grands moments de toute l’histoire de la March Madness. Peut-être même le plus grand.

Imaginez : on est en finale du tournoi NCAA, le score est à égalité 74-74, et le titre de champion national se joue sur un ultime tir au buzzer. Typiquement le genre de scénario réservé pour les films, et encore c’est presque trop dramatique pour être un minimum crédible. Pourtant, c’est bien ce scénario qui caractérise le match ultime entre Villanova et North Carolina cette année-là à Houston.

Une ultime possession qui commence et termine dans les mains de Kris Jenkins, joueur des Wildcats et éternel héros de la Nova Nation. À la remise en jeu, Jenkins trouve son coéquipier Ryan Arcidiacono, qui remonte le terrain pendant que les dernières secondes s’écoulent. Arcidiacono profite notamment d’un écran de Daniel Ochefu, avant de rendre la balle à Jenkins juste devant de la ligne à 3-points pour lui permettre de dégainer. Et la suite, c’est ça.

4 years ago today the greatest game winning shot in national championship 🏀 history Kris Jenkins @Smoove2you_

wins it for Villanova!

pic.twitter.com/kWUfrs5doN — John Clark (@JClarkNBCS) April 4, 2020

Le stade de Houston explose, les confettis sont lâchés, Villanova est au paradis et North Carolina au tapis.

Ce tir de Kris Jenkins, intitulé “The Shot”, est immédiatement entré dans la catégorie des actions les plus iconiques du basket universitaire. Pour la deuxième fois seulement dans la longue histoire du tournoi final NCAA, le match ultime s’est décidé sur un tir au buzzer.

Est-ce qu’on aura droit à un scénario similaire cette nuit entre UConn et San Diego State ? Qui sait. Après tout, on est à Houston, terre de buzzer-beaters…