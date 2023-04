La course au MVP bat son plein en NBA et la plupart des observateurs s’attend à un duel entre Nikola Jokic et Joel Embiid. Pour Jrue Holiday, meneur des Bucks, Giannis Antetokounmpo est trop oublié dans la discussion.

Si vous voulez animer un repas, on vous recommande une question simple : qui est le MVP de la saison 2022-23 en NBA ? Vous allez alors vous retrouver avec ceux qui pensent que l’heure de Joel Embiid est enfin arrivée, d’autres diront que la saison en triple-double de Nikola Jokic mérite consécration. Bref, de quoi monter dans les vocalises. Mais au fait, est-ce qu’on parle vraiment d’une confrontation entre deux joueurs ou alors on est dans un plan à trois avec un Greek Freak pour venir jouer les trouble-fêtes ? En lisant un peu les commentaires des uns et des autres ces dernières semaines, on a parfois l’impression que c’est une course à deux hommes, avec Giannis pour compléter le podium. Mais la star de Milwaukee ne devrait-elle pas être dans la même conversation que ces deux rivaux ?

Il faut dire que le garçon a un dossier en béton armé. Des stats incroyables (31,1 points, 11,8 rebonds, 5,6 passes), un impact immense des deux côtés du terrain, leader de la meilleure équipe de la Ligue au bilan. Pas besoin de faire un dessin, c’est un favori en puissance pour la statuette. Mais alors, pourquoi les gens ne citent-ils pas plus souvent Giannis Antetokounmpo pour le MVP 2023 ? Est-il vraiment moins légitime que les deux autres ? Selon son coéquipier Jrue Holiday, le Grec paye ses anciennes victoires dans la course au MVP. Des propos rapportés par Jamal Collier d’ESPN.

“Il a été trop souvent MVP. Il l’a été trop souvent, j’ai l’impression que les gens s’en lassent. C’est un peu comme l’effet LeBron James. LeBron l’a fait tellement de fois que les gens pensent que c’est normal maintenant. Et ce n’est pas le cas.” “Mais Giannis donne l’impression que c’est facile. Les deux premières années, on se disait que personne ne pouvait faire ça, et c’est encore le cas aujourd’hui, personne ne peut faire ce qu’il fait. Il fait partie de l’équipe numéro 1, pas seulement à l’Est, mais dans toute la ligue.”

C’est un argumentaire intéressant et ça l’est d’autant plus avec l’exemple LeBron James. Le King a été sacré “seulement” quatre fois MVP malgré presque vingt saisons à un niveau d’alien. L’une des raisons qui peut expliquer ça, c’est aussi le besoin de nouveauté par rapport aux lauréats. Donner le titre à la même personne chaque année, ça semble monotone. Pareil pour le titre NBA. Quand Golden State les enchainait, tout le monde voulait les voir perdre. De plus, le vainqueur du MVP fait souvent face à des attentes énormes de la part des fans et des votants et la moindre baisse de régime sera pointée du doigt.

Vainqueur en 2019 et 2020, Giannis Antetokounmpo est-il désavantagé ? Autant on peut donner du crédit à Jrue pour l’exemple de LeBron James, autant il ne faut pas oublier que Nikola Jokic est lui aussi double MVP, et en plus les deux derniers. Il devrait donc lui aussi souffrir de cette “lassitude” dans l’esprit des votants. Pourtant ESPN le classe second à deux points d’Embiid, alors que Giannis est 160 points derrière. De quoi contredire un peu cette théorie, même si Joel Embiid peut profiter de son côté “nouveau” lauréat pour attirer les votants. Dauphin du Joker ces deux dernières saisons, le Camerounais semble avoir pris une légère avance sur ses rivaux. On verra si cela se vérifie dans les urnes désormais.

Source texte : ESPN