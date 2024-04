Mal embarqué en première mi-temps, le Magic a retourné les Cavaliers sous l’impulsion d’un Franz Wagner sensationnel. Trop fort au scoring, impliqué en défense, le jeune ailier a fait vivre un cauchemar au groupe de J.B. Bickerstaff.

Dès les premières minutes, Franz Wagner inscrit un gros panier sur Georges Niang et se permet de le chambrer en le pointant du doigt. Une petite faute technique au passage, mais le ton est donné pour le reste de la rencontre. Si sa première mi-temps est en demi-teinte, au milieu d’un jeu offensif très pauvre, il est le meilleur marqueur du Magic et apparaît déjà vocal sur le parquet.

Dès la sortie des vestiaires, on ne voit plus que lui. Alors que les Cavaliers ont oublié comment jouer au basketball, l’Allemand y va Franz du collier. 12 points et 6 rebonds dans le troisième quart-temps uniquement, et deux and-one bien autoritaires pour flex un peu les muscles.

Franz Wagner TIES IT in the 3Q with the and-1!

CLE-ORL Game 4 on TNT pic.twitter.com/OzncvG3vaU

— NBA (@NBA) April 27, 2024

Wagner n’a pas forcé sur son tir extérieur, poussant surtout son jeu dans la raquette sans hésiter à aller au contact de Georges Niang ou Max Strus. Et parce qu’un Wagner en cache un autre, le Magic a pu compter sur un gros Mo pour mettre le couvercle sur le match. Un poster, des rebonds comme s’il en pleuvait, et une fratrie heureuse en Floride. “C’est un super colocataire” explique Franz après la rencontre, preuve que le groupe vit bien et la famille aussi.

Franz Wagner connects from downtown for a new playoff career-high 32 PTS!

CLE-ORL Game 4 4Q is live on TNT pic.twitter.com/qzmavaVvVo

— NBA (@NBA) April 27, 2024

L’allier s’est superbement mué en leader quand les siens en avaient besoin, alors que Paolo Banchero (9 points, 4/14 au tir) a connu une soirée très compliquée. Nouveau record en carrière à 34 points pour l’Allemand, avec une efficacité impressionnante de 13/17, dont 2/3 derrière l’arc. Sans fioritures, mentalité allemande, Orlando sur l’autobahn du succès.

La symphonie Wagner réglée comme du papier à musique, et le Magic renverse le momentum pour égaliser la série. Direction Cleveland avec une pression monstrueuse sur Donovan Mitchell et ses coéquipiers.