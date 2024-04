Au terme d’une partie largement maitrisée, les Cavaliers s’offrent une nouvelle fois le Magic pour mener 2-0 dans la série. Cleveland a fait le plein à la maison alors qu’Orlando se retrouve sous grosse pression avant un Game 3 déjà capital.

Pour la feuille de stats détaillée c’est par ici.

Les Cavaliers prêts à enfoncer le clou ? Le Magic pour relancer la série ? Dur de savoir à quoi s’attendre avant ce Game 2 du côté de Cleveland. Pour ce qui est sûr, c’est que Donovan Mitchell est plus que jamais en mode Playoffs. Le guard livre un délice de début de match. Agressivité de tous les instants, il ne force rien et fait ficelle sur demande. 14 points pour Spida rien que sur le premier quart-temps.

pic.twitter.com/lXCSaNw4Sr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 22, 2024

Pour le Magic, rien ne va. Non seulement la star en face est en feu mais Orlando perd l’un de ses meilleurs défenseurs avec la sortie sur blessure de Jalen Suggs pour un contact au niveau du genou. La jeunesse du Magic est sonnée, Cleveland en profite pour accélérer et prendre le large avec un Isaac Okoro qui s’offre 8 points en deux minutes.

Dominé mais pas coulé, le Magic réussit à rester en vie avec l’agressivité de Franz Wagner (17 points sur la première période) et un Gary Harris qui met enfin quelques shoots de loin. À la pause, Cleveland a déjà un petit matelas d’avance. (58-44) 14 points d’écart qui donnent l’impression d’être 25 tant Orlando a du mal à scorer.

Au retour des vestiaires, le Magic récupère une bonne nouvelle avec le retour en tenue de Jalen Suggs. Le guard ne semble avoir gardé aucune séquelle de son coup en première mi-temps. Super pour la bande à Mickey mais cela ne règle pas tout pour autant. Le Magic se fait bouger de tous les côtés et en particulier dans la raquette. Evan Mobley et Jarrett Allen font un chantier phénoménal. Tous les rebonds filent dans les mains des Cavs et Orlando a toutes les peines du monde à sécuriser son rebond défensif.

Mo Wagner et Paolo Banchero ont beau tenter de sauver les meubles, Orlando n’arrive pas à faire le moindre rapprochement au tableau d’affichage. Trop de ballons perdus, en particulier par la paire Franz Wagner – Paolo Banchero, et puis cette adresse.. 9/35 à 3-points ce soir, ce qui donne un 17/71 depuis le début de la série. Tout simplement impossible de gagner dans ces conditions. Avec Darius Garland qui commence à prendre la température à 3-points, Cleveland confirme sa mainmise sur la rencontre.

On est parti pour un gros garbage time ? Pas totalement puisque le Magic va quand même lancer une petite révolte. La défense serre bien les rangs, Jalen Suggs montre l’exemple, Gary Harris joue au bon élève à longue distance et Mo Wagner met Jarrett Allen sur la photo. Un petit 13-0 pour Orlando plus tard, on est repassé sous la barre des 10 points d’écart !

MO WAGNER WITH THE HANDLES & SLAM 😤 pic.twitter.com/dZZczXPtuw

— NBA TV (@NBATV) April 23, 2024



Pas de quoi relancer le suspense pour autant car Donovan Mitchell répond immédiatement avec deux paniers pour redonner de l’air aux siens. La fin de match est hachée avec beaucoup de maladresse de part et d’autre. Orlando finit pour la deuxième fois de suite sous les 90 points et n’a toujours pas trouvé le moyen d’inquiéter une défense de Cleveland souveraine une fois de plus. Prochain rendez-vous : dans la nuit de jeudi à vendredi du côté de la Floride pour le Game 3.