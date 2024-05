La première affiche de demi-finales de Conf’ connue à l’Ouest n’est pas des moindres. Les Timberwolves affrontent les Nuggets au meilleur des sept matchs, un évènement immanquable pour les fans de “vrai” basketball. Affrontement au sommet de la conférence Nord-Ouest, préparez vous pour la baston des montagnards !

Pour les pronos de la rédaction c’est par ici !

Confrontations en saison régulière :

1 novembre : Wolves – Nuggets, 110-89

– Nuggets, 110-89 19 mars : Wolves – Nuggets , 112-115

, 112-115 29 mars : Nuggets – Wolves , 98-111

, 98-111 10 avril : Nuggets– Wolves, 116-107

Nos deux contenders de l’Ouest n’ont pas pu se départager en saison régulière. 2-2 sur les oppositions de l’année, cela dit les victoires des loups ont été un poil moins serrées que celles qu’ont obtenues les Nuggets, faisant que le différentiel global sur la série est tout de même de 22 points en faveur des loupiots. Voilà qui fait beaucoup de deux, et vous voulez savoir un autre élément que l’on retrouve deux fois ? Les All-Stars à Minny. Mais les Wolves n’ont pu compter que sur un seul des deux lors des trois derniers matchs les ayant opposé aux Nuggets. Naz Reid a également été absent pour la première victoire de Denver, et Jamal Murray était out pour la seconde win des Wolves. Anthony Edwards sur la série ? Aucun match raté, 26 points de moyenne, presque 5 passes à quasiment 49% de réussite aux tirs. Côté Nuggets ? Un Joker qui se plait pas trop mal face aux Timberchiens. Presque 34 points, 12 rebonds et 5 passes de moyenne. Bonne nouvelle pour la série à venir, les deux infirmeries sont globalement vides, on va pouvoir assister à une demi-finale avec toutes les forces en présence au démarrage.

Pour la dynamique des Playoffs, les Wolves de Rudy Gobert sortent d’un premier tour où ils ont impressionné toute la planète basket en envoyant un message clair et net avec ce sweep sur les Suns de Kevin Durant. Les loups ne sont pas là pour plaisanter, vous feriez bien de garder la bergerie fermée. Les Nuggets, quant à eux, ont lâché un match contre les Lakers, septième seed, et ont dû confier leur sort aux mains très clutchs de Jamal Murray à plusieurs reprises pour l’emporter. Certains observateurs n’ont donc pas été franchement convaincus par la performance de Denver pour le moment, quand bien même les Lakers représentaient eux aussi un adversaire sérieux.

Minnesota Timberwolves (3) – Phoenix Suns (6) : 4-0

Game 1 : Wolves – Suns, 120-95

– Suns, 120-95 Game 2 : Wolves – Suns, 105-93

– Suns, 105-93 Game 3 : Suns – Wolves , 109-126

, 109-126 Game 4 : Suns – Wolves, 116-122

Denver Nuggets (2) – Los Angeles Lakers (7) : 4-1

Game 1 : Nuggets – Lakers, 114-103

– Lakers, 114-103 Game 2 : Nuggets – Lakers, 101-99

– Lakers, 101-99 Game 3 : Lakers – Nuggets , 105-112

, 105-112 Game 4 : Lakers – Nuggets, 119-108

– Nuggets, 119-108 Game 5 : Nuggets – Lakers, 108-106

Les Timberwolves, kryptonite parfaite des Nuggets ?

Pour une équipe qui compte beaucoup de ses meilleurs éléments sur le frontcourt, Denver a de quoi être gêné par le cauchemar que représente la défense intérieure des Wolves. Une vraie kryptonite anti-rocheuses ? Le trio le plus impactant pour les Nuggets sur ce début de Playoffs, c’est Nikola Jokic, Michael Porter Jr. et Aaron Gordon, et ils vont avoir affaire à Jaden McDaniels et Gobzilla entre autres. Certes Gobert réussit souvent plutôt bien au Joker, mais ce n’est jamais agréable pour une attaque de se fader le triple (bientôt quadruple) Défenseur de l’année entouré par une bonne défense sur toute une série de Playoffs.

La défense des loups, au global, sera un vrai challenge pour Denver de toute manière. Minnesota a écœuré les Suns, qui ont pourtant des systèmes de jeu énormément basés sur les mi-distances et les tirs à 3-points. Longueur, intensité, et combativité sont bien les maître mots à Minny.

Attention, les Nuggets sont loin d’être des manchots dans la matière, et ne sont pas loin d’être une top 5 défense dans la ligue. Les Pépites sont élite de chez élite pour ce qui est de la défense du périmètre. Ils n’autorisent pas beaucoup de tirs à 3-points, et les pourcentages sur les tirs qu’ils laissent sont parmi les plus bas de la ligue. On sait que Minnesota compte beaucoup sur son adresse de loin, une des trois meilleures de la ligue. Comment est-ce que cette spécificité se confrontera au quatrième pire pourcentage de loin autorisé par les Nuggets à ses adversaires sur les tirs de loin cette saison ?

Gardons également à l’esprit que les deux équipes disposent d’une grande expérience en postseason. Entre Mike Conley, Rudy Gobert, Nikola Jokic et autres Aaron Gordon, il y a du vécu dans les grandes échéances dans cette opposition à haute altitude, et on se demande bien qui réussira le mieux à tirer son épingle du jeu dans le domaine de la roublardise. Une dernière question pour venir chahuter un minimum les fans des Nuggets : est-ce que l’impressionnant Ant-Man a ce qu’il faut pour surclasser le Joker et bel et bien s’imposer comme le meilleur joueur de cette série ? A suivre…

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Nuggets – Wolves, à 1h dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mai

Nuggets – Wolves, à 1h dans la nuit du samedi 4 au dimanche 5 mai Game 2 : Nuggets – Wolves, à 4h dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 mai

Nuggets – Wolves, à 4h dans la nuit du lundi 6 au mardi 7 mai Game 3 : Wolves- Nuggets, dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 mai

Wolves- Nuggets, dans la nuit du vendredi 10 au samedi 11 mai Game 4 : Wolves – Nuggets, dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 mai

Wolves – Nuggets, dans la nuit du dimanche 12 au lundi 13 mai Game 5* : Nuggets – Wolves, dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 mai

Nuggets – Wolves, dans la nuit du mardi 14 au mercredi 15 mai Game 6* : Wolves – Nuggets, dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 mai

Wolves – Nuggets, dans la nuit du jeudi 16 au vendredi 17 mai Game 7* : Nuggets – Wolves, dans la nuit du dimanche 19 au lundi 20 mai

LA PREVIEW EN VIDÉO