Encore un GROS choc à l’Ouest. Les Nuggets reçoivent les Lakers pour le Game 1 de leur premier tour de Playoffs, cette nuit à 2h30. Deux équipes expérimentées qui vont se taper sur le museau pour tenter de rejoindre les demis de conf, et une des deux espère y arriver sans y laisser trop de plumes.

Pour la première soirée de Playoffs, Nuggets et Lakers sont de la partie. Les Lakers sont parvenus à arracher un spot de Playoffs face aux Pelicans au play-in tournament, les Nuggets quant à eux se reposent depuis un bon moment et attendent patiemment l’ouverture de ces Playoffs 2024, cherchant à réaliser le back-to-back et entamer une dynastie. Les Lakers n’ont eu qu’un match à jouer dans ce play-in, les meubles sont saufs, et on aborde ce premier tour avec un minimum de confiance chez les Angelinos.

Round 1 ahead. pic.twitter.com/IybaVOeSqG

— Los Angeles Lakers (@Lakers) April 18, 2024

On ne va pas vous l’apprendre, Lakers et Nuggets se sont croisés en Finales de Conférence pas plus tard que l’année passée. La série s’était conclue par un sweep autoritaire des Nuggets, même si la série était peut-être l’une des plus dures de ces Playoffs pour les Nuggets, et c’est Nikola Jokic lui-même qui le dit. Le Serbe va être la priorité numéro 1 des Lakers sur cette série, il ne faudra lui laisser aucun répit et tenter de le limiter autant que faire se peut si les Californiens veulent avoir une petite chance de l’emporter. Clutchissime, le monstre tournait à 27,8 points, 14,5 rebonds et 11,8 passes de moyenne sur la série de la saison passée et avait traumatisé Anthony Davis. Défenseur de renom, AD doit faire quelque chose pour embêter le Joker et donner de l’espoir aux siens. Le destin veut que les Lakers retrouvent ce même adversaire pour deux séries de Playoffs de rang, vraiment pas un cadeau.

Nikola Jokic after the other team plays 23.9 seconds of flawless defense pic.twitter.com/QTW03yQMuJ

— 𝙎𝙠𝙮𝙚𝙙⚡️🇦🇺 (@SkyedOKC) April 18, 2024

Les Nuggets se sont améliorés et ont notamment (beaucoup) gagné en expérience depuis la saison dernière, mais côté Lakers, la saison est aussi au-dessus de celle de l’année dernière, malgré une nouvelle présence au play-in. Anthony Davis a un dossier dans la course au DPOY, LeBron est toujours un des 20 meilleurs joueurs de la planète sans discussion possible, et le cinq majeur est performant. Rui Hachimura fait beaucoup de bien au spacing en plus de prendre de la place en défense, Austin Reaves commence à avoir de bons repères et D’Angelo Russell est assez complémentaire de tout ça quand il fait ses efforts défensifs.

L’équipe des Lakers est expérimentée, les titulaires marchent bien ensemble mais le banc n’est pas très performant et c’est l’une des limites de cette équipe des Lakers. Les Nuggets peuvent eux compter sur du soldat en sortie de banc, Christian Braun, Reggie Jackson, Peyton Watson et les autres savent très bien ce qu’ils ont à faire. Le banc jaune et violet est quant à lui un peu limité une fois que la carte Taurean Prince est abattue. La bataille des coachs Darvin Ham et Mike Malone aura beaucoup, beaucoup d’impact sur le score final de cette série, pas forcément une bonne nouvelle pour les Lakers.

Un premier tour identique aux Finales de la Conférence Ouest de la saison dernière, pas quelque chose que l’on voit tous les jours, mais on sent que les Lakers ont plus de chances que l’année dernière de rendre cette série disputée. Pour assister à la première manche, on se donne donc rendez-vous à 2h30 du matin. A ne pas manquer sous aucun prétexte !