Début des demi-finales de conférence ce soir à l’Ouest avec un magnifique Nuggets – Suns à la Ball Arena à 2h30. On attend particulièrement les Nuggets sur cette rencontre et globalement sur cette série pour passer un cap dans leur aventure collective. Les Suns, de leur côté devront clairement hausser le ton par rapport à leur premier tour. On fait le point avant le feu d’artifice ce soir, c’est la preview de ce Game 1 !

Partir du bon pied et prendre confiance dans une série qui devrait durer : voici les principaux mots d’ordre du côté des Nuggets. Solides lors du premier tour face aux Wolves (4-1) , Nikola Jokic et sa bande s’attaquent à l’un des plus gros morceaux de l’Ouest : les Suns. Et sans manquer de respect à Minnesota, ce sera VRAIMENT une autre paire de manche. Difficile évidemment de dégager un favori, mais sur cette première joute à la maison, les Nuggets auront forcément un avantage mais aussi une grosse pression sur les épaules pour ne pas perdre d’entrée l’avantage du terrain.

L’un des principaux enjeux se situera dans la peinture. On a vu que les Suns, et notamment Deandre Ayton avait été mis en (grande) difficulté sur la série face aux Clippers. Une aubaine pour Jokic et Mike Malone qui auront sûrement identifié la faiblesse des Soleils, si tant est qu’il y en ait une. L’apport d’Aaron Gordon, qui a mis le nez a la fenêtre sur la série contre les Wolves, pourrait aussi accentuer ce différentiel à l’intérieur.

#Nuggets finally starting to get better rhythm and ball movement here as Aaron Gordon gets the dunk off some nice 2-man action from Nikola Jokic and Jamal Murray, and Joker with a great little touch pass pic.twitter.com/VDcsh2i7mb — Joel Rush (@JoelRushNBA) April 26, 2023

Phoenix possède une puissance de feu assez exceptionnelle. Est-il vraiment nécéssaire de la présenter ? Oui, évidemment ! Commençons par Kevin Durant, en maitrise totale de son jeu, le bon KD a livré une série face aux Clippers à son image : clinique. 28,4 points de moyenne et une facilité qui ne cesse de nous scotcher. À ses côtés, Devin Booker est en feu total à plus de 35 unités sur les 5 premiers matchs face aux Clippers, le tout emmené par un Chris Paul en métronome. Dur dur pour Denver quand on connaît la froideur de KD au moment où cela compte le plus.

MAIS, car il y a un mais, malgré ce magnifique tableau dépeint un peu plus haut, on n’a pas vraiment senti les Suns archi-dominants. Loin de là même, on se disait presque que les perfs de Booker contre les Clippers étaient un peu l’arbre qui cachait la forêt. Inconstants collectivement, les soleils devront monter le curseur surtout défensivement pour ne pas sombrer face à la puissance collective et au jeu en mouvement des Nuggets. Monty Williams le sait : face à Denver, il faudra resserrer les rangs, et ce dès ce soir.

En face, le Joker est particulièrement attendu. Le Serbe qui a sorti deux performances majuscules pour finir le boulot contre les Wolves est à un carrefour de son aventure basket à Denver. Ce sera (entre autres) lui et ses performances qui décideront de l’avenir des Nuggets. Sont-ils taillés pour aller chercher une finale de conférence avec l’éventualité d’un titre ou resteront-ils une nouvelle fois à quai ?

Début de réponse dès ce soir à 2h30 dans le Colorado. Préparez votre meilleur setup, pour suivre ce choc immanquable à l’Ouest !

