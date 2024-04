Battus au bout du suspense lors du Game 3, les Bucks arrivent déplumés pour cette quatrième manche à Indianapolis. Giannis Antetokounmpo et Damian Lillard seront probablement forfaits, de quoi offrir aux Pacers une voie royale pour aller chercher le 3-1 ? Rendez-vous à 1h !

Le contexte :

Impossible d’aborder ce match sans faire un (gros) point infirmerie côté Milwaukee. Déjà privés de Giannis Antetokounmpo depuis le début de la série, les Bucks ont en plus vu Damian Lillard empirer son bobo au tendon d’Achille. Les deux stars des Daims sont annoncés “doubtful” pour cette rencontre. Autant dire qu’à moins d’un miracle, les deux seront en civil pour voir leurs copains jouer. Sans leurs leaders, les Bucks peuvent-ils éviter une nouvelle défaite qui les mettrait en grosse difficulté pour la suite ?

Le joueur à suivre : Khris Middleton

Tout simplement dans la zone, Khris Middleton a mérité toutes les louanges lors du Game 3. Malgré quelques soucis physiques, l’ailier a envoyé 42 points (record perso en Playoffs), et deux shoots de titan dans le money time et en prolongation pour recoller aux Pacers. Insuffisant pour l’emporter mais au moins on est content d’avoir revu la version prime d’un joueur qui lutte contre les blessures depuis 2 ans. Pour espérer revenir à 2-2 ce soir, il faudra au moins un Middleton aussi inspiré, et si possible bien entouré mais c’est là que c’est compliqué pour Milwaukee…

La grosse question : les Bucks ont-ils les armes pour tenir ?

On en parlait juste au-dessus, Milwaukee peut se satisfaire du retour en forme de Khris Middleton mais à moins d’une nouvelle flambée, il va falloir que d’autres se bougent également. Bobby Portis, finaliste malheureux du trophée de Sixième homme de l’année, doit être en première ligne comme le vieillissant mais encore utile Brook Lopez. À côté de ça, il faudra espérer une surprise, comme un Pat Beverley qui sort du bois ou un élément du banc qui step up (Beasley, Connaughton, Jackson ?)

Le facteur X : l’adresse à 3-points des Pacers (et de Tyrese Haliburton)

Avec 37,4% de loin cette saison, les Indiana Pacers faisaient partie des 10 meilleures équipes à 3-points du pays. Lors du Game 3, cela ne s’est pas vu avec seulement 27% de tirs réussis (13/49). La paire Tyrese Haliburton – Aaron Nesmith a notamment combiné un horrible 2/19 à longue distance… Cette difficulté à sanctionner du parking a permis à Milwaukee de rester dans le match (sans oublier les exploits de Middleton bien sûr) et Indiana ferait bien de retrouver la mire pour couper net tout espoir de victoire chez les Bucks.