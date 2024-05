Menés 2-1 dans la série mais vainqueurs du Game 3 face aux Knicks, les Pacers auront l’occasion ce soir (21h30) d’égaliser devant leur public, où ils sont toujours invaincus dans ces Playoffs 2024.

Quatre matchs, quatre victoires. Voilà le bilan des Pacers à la maison sur ces Playoffs. Il faut même remonter au… 18 mars 2024 pour voir Indiana s’incliner à domicile si l’on en prend en compte la fin de saison régulière. Tyrese Haliburton et ses copains ont en effet remporté neuf matchs consécutifs à la Gainbridge Fieldhouse depuis une défaite contre Cleveland il y a un peu moins de deux mois.

Tout ça pour dire que le public d’Indiana joue à fond son rôle de sixième homme.

On avait déjà eu un aperçu très sérieux de la chaude ambiance d’Indianapolis lors du très beau parcours des Pacers au In-Season Tournament. Cela se confirme en Playoffs.

Ce n’est pas vraiment surprenant quand on sait que l’État de l’Indiana respire véritablement le basket. Au pays de Larry Bird, la balle orange est comme une religion, et les Pacers en sont les plus grands représentants. Vous ajoutez à ça l’impatience qui s’est construite tout au long de la dernière décennie (Indiana n’avait pas remporté la moindre série de Playoffs depuis 2014) et vous obtenez une atmosphère surchauffée à chaque match.

Plus que jamais, les Pacers auront besoin de leurs fans ce soir.

S’ils ont réussi à arracher le Game 3 sur un shoot improbable d’Andrew Nembhard, les hommes de Rick Carlisle sont toujours menés 2-1 dans la série et ne peuvent pas se permettre de retourner au Madison Square Garden pour un match à élimination. Indiana doit l’emporter ce soir pour continuer à rêver aux Finales de Conférence Est. Comme les trois premiers matchs de la série, on s’attend à un nouveau scénario de folie, à un nouveau match serré, qui pourrait se jouer sur un petit détail. Qui sait, peut-être que c’est le public d’Indiana qui va faire basculer ce Game 4.

“C’est incroyable ici. L’énergie (qu’il y a en tribunes). Je pense que nos fans étaient impatients de retrouver les Playoffs. C’est pour ça qu’il y a tellement d’excitation à travers la ville. […] Ils nous ont portés vers la victoire ce soir.” – Tyrese Haliburton après le Game 3 face aux Knicks.

Alors que les deux équipes doivent faire avec les blessures, que l’arbitrage est critiquée de toute part, et que de nombreux souvenirs de la belle époque remontent à la surface, la quatrième manche de ce soir représente potentiellement un tournant. Il y a des chances que le niveau de décibels à l’intérieur de la salle des Pacers atteigne des sommets.

