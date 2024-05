Josh Hart, à Reggie Miller : “Je ne sais pas si t’as entendu, je crois que le public te dit ‘F*ck you’ !”

Petite action sympathique en fin de rencontre entre Knicks et Pacers, remporté par New York dans une atmosphère bouillante. L’une des particularités de ce match ? La présence de Reggie Miller, qui a traumatisé les fans des Bockers dans les années 90. De quoi forcer Josh Hart a aller le voir en fin de partie pour lui transmettre un message… un peu fleuri, venu du public.

Les Knicks sont en ballotage ultra-favorable : il reste une grosse vingtaine de secondes, +11 à la marque en faveur de New York. La salle est forcément en feu derrière ses soldats, et en profite pour tanner un peu l’invité de marque de la soirée, Reggie Miller. Responsable de bon nombres de larmes de fans des Knicks durant les années 1990 grâce à des fin de matchs légendaires, le public a souhaité signifier toute son amitié à la légende des Pacers.

C’est ainsi que durant deux lancers francs de Donte DiVincenzo, Josh Hart s’approche de l’espace réservé aux commentateurs de TNT, et indique à Reggie :

“Je ne sais pas si t’as entendu, mais je crois bien que le public te dit ‘F*ck you’ !”

Josh Hart to Reggie Miller: “I don’t know if you heard but I think they’re saying, ‘Fuck you.'” pic.twitter.com/Cl4c9mWyNP

— Awful Announcing (@awfulannouncing) May 9, 2024

Tout est filmé en direct, le moment est vraiment sympathique car on sent le bon esprit entre les deux garçons. En même temps, Reggie ne s’est lui non plus pas caché de mettre en avant son amour pour la Big Apple. On kiffe !

Reggie Miller de retour au Madison Square Garden 😭😭😭 pic.twitter.com/pIXBjbvh5M

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 9, 2024