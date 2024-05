Donte DiVincenzo bat le record NBA de 3-points inscrits dans un Game 7

Si les Knicks ont connu une soirée cauchemardesque, Donte DiVincenzo n’a pas grand chose à se reprocher individuellement. En feu total depuis le parking, il a porté l’attaque de New York sur ses deux épaules sans pouvoir éviter la défaite et l’élimination.

Quel est le point commun entre Stephen Curry, Grant Williams et Marcus Morris ? Ces trois joyeux lurons détenaient le record du nombre de tirs à trois-points inscrits dans un Game 7 avec 7 unités. Mais ce soir au Madison Square Garden, Donte DiVincenzo a tout tenté pour permettre à la Grosse Pomme de se qualifier en finale de Conférence. S’il a échoué, l’arrière est tout de même reparti avec un nouveau record NBA dans sa poche arrière. 9 bombinettes, c’est quelque chose.

Donte a commencé sur les chapeaux de roue en envoyant un 3/6 de loin dès les premières minutes, signe qu’il était là pour bombarder et pas qu’un peu. Heureusement pour lui et pour NY, son adresse était particulièrement au rendez-vous. Trois tirs à trois-points dans le premier quart-temps, trois autres dans le troisième et encore trois dans le dernier. La constance règne. Pas grand-chose ne pouvait perturber l’ancien arrière de Villanova face aux Pacers, si ce n’est un immense airball qu’on va prétendre ne pas avoir vu.

Donte DiVincenzo (31 PTS) knocks down his 8th 3-pointer of the game, the most in Game 7 history.

IND-NYK | Game 7 on ABC pic.twitter.com/yp3qewultH

— NBA (@NBA) May 19, 2024

Au-delà de son adresse, Donte DiVincenzo a su prendre le meilleur des (petites) faiblesses de la raquette d’Indy en agressant le cercle comme il faut. Avec un beau 8/10 sur la ligne des lancers-francs, il termine son match à 39 points et établit son nouveau record en carrière en Playoffs. 4 rebonds, 1 passe et 2 interceptions pour agrémenter le tout, avec de bons pourcentages. On dit bravo Donte. Presque seul rescapé de l’épidémie de blessures chez les Knicks, DiVincenzo ponctue sa magnifique saison 2023-24 avec une sacrée performance. Au passage, aucun joueur des New York Knicks n’avait inscrit autant de tirs à trois-points sur un match de Playoffs.

Donte DiVincenzo est officiellement en vacances, mais le meilleur sniper de New York reviendra dès le mois d’octobre avec un esprit revanchard. La perf du soir était divine mais vaine, don’t worry Donte.