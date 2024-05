Pour son premier Game 7 en carrière, Tyrese Haliburton n’aurait pas pu rêver d’un meilleur scénario. La victoire, une très belle perf, le tout au Madison Square Garden de New York.

On pouvait se demander quelle version de Tyrese Haliburton allait se pointer ce dimanche soir à New York. Non seulement parce que c’était le premier Game 7 de sa vie, mais aussi et surtout parce que Tyrese montre deux visages sur ces Playoffs 2024. Celui qui est agressif au scoring, et celui qui a tendance à trop lâcher la gonfle à ses coéquipiers jusqu’à pénaliser son équipe.

Bonne nouvelle pour les Pacers, c’est le Haliburton agressif comme on aime qui a évolué sur le parquet du Madison Square Garden.

Folks, Tyrese Haliburton has had enough. pic.twitter.com/USzKSViC35

— Steve Jones Jr. (@stevejones20) May 19, 2024

26 points, 6 passes, 10/17 au tir dont 6/12 du parking, pas de doute Tyrese était chaud ! Qui l’a chauffé ? Pour une fois c’est pas Spike Lee le coupable, mais visiblement il y a un mec au premier rang qui a un peu trop ouvert la bouche. Ficelle après ficelle, Haliburton a pointé le doigt vers le fan des Knicks en question pour le remettre à sa place. Des interactions qui rappellent évidemment les grandes heures de la rivalité Knicks – Pacers, avec Spike et Reggie Miller.

pic.twitter.com/i5gd8PJHen

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 19, 2024

Contrairement à certaines de ses précédentes performances, notamment dans les défaites des Pacers, Tyrese Haliburton a donné le ton par son agressivité, n’hésitant pas à dégainer quand l’occasion se présente, et même quand elle ne se présente pas au premier abord. Miles McBride qui défend bien sur lui ? Peu importe, il est “too small” alors Hali shoote au-dessus de lui. Pascal Siakam qui pose un écran haut pour libérer de l’espace ? Boum ça plante une banderille. Je suis chaud ? Allez ça part en heat check, BANG !

Dans le premier quart-temps, remporté 39-28 par les Pacers, Tyrese Haliburton a pris sept shoots au total, pour cinq réussites dont trois tirs à 3-points. Ces cinq paniers (pour 14 points) ont tous été marqués dans les quatre dernières minutes de la période, permettant ainsi à Indiana de passer de +3 à +11. Les Knicks ne s’en remettront jamais vraiment.

Sans être légendaire, Tyrese Haliburton a été immense sur ce Game 7.

Oui oui, le parcours est plus aéré que ce qu’il aurait dû être.

Mais pour ses premiers Playoffs, il ira en finale de conférence à la tête des Pacers.

Like him or not.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 19, 2024

Tyrese Haliburton connaît des hauts et des bas sur ces Playoffs, et plus généralement depuis sa blessure aux ischios-jambiers en janvier dernier. Mais sur la plus grande des scènes, Hali a rappelé à tout le monde qu’il était un candidat MVP durant la première partie de la saison régulière, lui qui a guidé les Pacers jusqu’en finale du NBA In-Season Tournament.

Six mois plus tard, il va participer aux finales de conférence pour sa toute première participation en Playoffs.

Le hoodie de Tyrese Haliburton

📸 @AngelaMoryanTV pic.twitter.com/JPb8H1AcIE

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 19, 2024