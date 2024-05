Pacers – Knicks (111-106) : Indiana remporte un thriller et revient à 2-1 !

Sous pression, les Pacers ont remporté un Game 3 haletant face aux Knicks pour revenir à 2-1 dans la série. Le duel entre les deux franchises tient décidément toutes ses promesses.

Pour les stats détaillées de ce Game 3, c’est par ici.

Après deux rencontres bien intenses du côté de New York, la série entre Knicks et Pacers se déplace à Indianapolis pendant quelques jours. Comme attendu, Tom Thibodeau voit ses forces diminuer encore un peu plus avec le forfait d’OG Anunoby. L’ailier est remplacé par Precious Achiuwa dans le cinq de départ.

Dans l’obligation de gagner ce soir pour ne pas se retrouver au pied du mur, Indiana débute tambour battant. Les Pacers imposent leur rythme rapide à des Knicks déjà en manque de souffle et une pluie de 3-points met la bande à Rick Carlisle en tête. Connus pour leur force de frappe en attaque, les Pacers montrent aussi beaucoup de bonne volonté sur le plan défensif. Aaron Nesmith notamment fait un boulot remarquable pour limiter l’impact d’un Jalen Brunson visiblement limité par son bobo au pied.

JB dans le dur, on pourrait penser que New York est au fond du gouffre mais les bleus et oranges ont des options pour compenser le scoring de leur All-Star. Donte DiVincenzo est au top de sa confiance sur cette première mi-temps. Les tirs du parking s’enchainent, déjà 15 points à la pause pour l’Américano-Italien. Autre bonhomme qu’on n’attendait pas forcément, monsieur Alec Burks. Alors qu’il n’avait joué qu’une minute sur ce début de Playoffs, l’arrière se voit offrir du temps de jeu par Thibs et il le met à profit. Il score 13 points rien que sur la première mi-temps, à 100% au shoot. Aucune erreur dans cette phrase.

En face, Indiana n’arrive pas à créer un gros écart malgré l’énorme match de Tyrese Haliburton. Pick and roll, finition tout en touché, gros 3 points en transition, le prince Hali montre son meilleur visage pour ce match capital. Il est déjà à.. 23 points à la mi-temps, mais New York reste malgré tout sur les talons d’indiana (63-58).

De retour des vestiaires, la dynamique semble la même avec Tyrese Haliburton qui est toujours bien dans ses pompes et un Pascal Siakam efficace en renfort.

La DOUCEUR de ce finish…! pic.twitter.com/1sqgJ4cAoA

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 11, 2024

New York n’abdique pas malgré 11 points de retard. Les Villanova Brothers sont là pour sauver la patrie. Donte DiVincenzo entre dans la zone. Il inscrit 17 de ses 35 points sur ce seul quart-temps, bien secondé par un Jalen Brunson qui retrouve quelques couleurs et l’inusable Josh Hart. On notera au passage que Hart a enfin vu le banc pendant quelques minutes durant ce match. Il avait joué les deux premiers matchs en intégralité.

A DIVINCENZO HEATER 🔥

35 PTS and his SEVENTH triple 💪

Knicks seeking a 3-0 series lead on ESPN! pic.twitter.com/koPl4VQZzH

— NBA (@NBA) May 11, 2024

Les Knicks montent en puissance avec leur trio de copains, verrouillant la raquette derrière pour empêcher tout panier facile pour Indiana. Les Pacers se délitent et c’est New York qui prend l’avantage avant d’attaquer le money time, dans une salle tellement silencieuse qu’on commence à entendre des Let s go Knicks.

Le dernier quart-temps ne débute pas terrible pour Indiana. Les shooteurs de New York continuent de faire mal et les Pacers semblent avoir perdu le momentum. Tyrese Haliburton sonne la révolte, il inflige un 7-0 en solitaire et la salle se met à hurler de nouveau.

Hali steal ➡️ Hali lay 💪

Pacers’ 7-0 run cuts the Knicks’ lead to 2!

4Q action on ESPN 🍿 pic.twitter.com/XnEHJUhsrO

— NBA (@NBA) May 11, 2024

Pascal Siakam est aussi là pour apporter sa contribution mais New York ne lâche rien. À environ 30 secondes de la fin, Jalen Brunson inscrit un 3-points de l’espace pour égaliser ! Va-t-on filer en prolongation ? Et bien non car Andrew Nembhard inscrit ce qui est peut-être le shoot le plus important de sa carrière. Alors qu’il est à 1/7 au shoot avant ce tir…

LE SHOOT IMMENSE DE NEMBHARD !!! pic.twitter.com/qsq0WWJXhc

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 11, 2024

Le shoot de l’égalisation de Brunson est trop court et Indiana ne tremble pas sur la ligne pour finir le boulot. Les Pacers reviennent à 2-1 dans la série avant un Game 4 dans deux jours, toujours du côté d’Indianapolis.