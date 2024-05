Mercredi soir Nikola Jokic a été élu MVP de la saison régulière. Mais lundi soir Nikola Jokic avait pris une volée comme rarement il a pris ces dernières saisons. Ce soir ? Nikola Jokic pourrait bien être mené 3-0 par les Wolves. Dingue, mais réel.

Game 1 : Nuggets – Wolves , 99-106

, 99-106 Game 2 : Nuggets – Wolves, 80-106

Le choc des deux premiers matchs n’est pas encore tout à fait encaissé… qu’il pourrait déjà y en avoir un troisième. Victorieux (et dans les grandes largeurs !) des champions en titre de Denver deux fois en deux matchs, à l’extérieur qui plus est, les Wolves ont l’occasion ce soir de poser l’un des statements les plus virils de ces dernières saisons. Mettre un 4-0 à des Suns complètement à la ramasse pourquoi pas, mais le faire face aux champions en titre, candidats à leur propre succession ? Ce serait tout bonnement incroyable.

Pour cela Chris Finch et sa jambe de bois pourront logiquement compter sur le retour de Rudy Gobert, tout récemment devenu papa mais également propriétaire d’un quatrième DPOY. Rudy et sa clique de chiens de garde auront pour mission d’enfermer les attaquants de Denver dans une cage, comme ils l’ont si bien fait lors des deux premiers matchs. Tenus à moins de 100 points deux fois de suite dans leur salle, Nikola Jokic et Jamal Murray ont du mal à respirer depuis le début de cette série et rien n’indique que les Loups ne leur sauteront pas à la gorge une fois de plus lors de ce Game 3, à domicile cette fois-ci.

Une fois les leaders adverses menottés, Anthony Edwards nous prépare peut-être une nouvelle démo, lui qui se porte officiellement candidat pour le titre de meilleur joueur de ces Playoffs et qui a assommé la série jusque-là. Anthony Edwards, Karl-Anthony Towns, Rudy Gobert… trois leaders level All-Star, accompagnés d’un Jaden McDaniels dont on ne parle clairement pas assez, et tout autour d’eux des role players qui subliment ce genre de fiche de poste, des deux côtés du terrain (Conley, Reid, Alexander-Walker, Anderson).

Le groupe idéal pour envoyer paître un champion en titre ? Le dit champion qui réagit enfin ? Rendez-vous 3h30 pour un début de réponse…