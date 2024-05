On y est ! La dernière marche à franchir pour sortir de l’Est est droit devant, et Celtics et Pacers sont presque tout en haut de l’escalier. Les Celtes vont-ils sortir rouleau compresseur et balai pour finir cette série en vitesse, ou sommes-nous sur le point d’assister à une immense surprise réservée par les Pacers ? Réponse dans les deux semaines à venir.

Confrontations en saison régulière :

1er novembre : Celtics – Pacers, 155-104

– Pacers, 155-104 4 décembre : Pacers – Celtics, 122-112

– Celtics, 122-112 6 janvier : Pacers – Celtics , 101-118

, 101-118 8 janvier : Pacers – Celtics, 133-131

– Celtics, 133-131 30 janvier : Celtics – Pacers, 129-124

Le collectif des Celtics avait mis les choses au clair tôt dans la saison en flanquant plus de 50 points d’écart à des Pacers privés de Tyrese Haliburton. Au match suivant, In-Season Tournament oblige, Indiana avait défait des Celtics déjà privés de Kristaps Porzingis. Dans une belle victoire collective, Indiana avait mis ses tirs (19/40 de loin) contrairement aux Celtics (12/41 derrière l’arc). Les Pacers avaient ensuite perdu la partie suivante, sans Andrew Nembhard, et n’avaient pu que subir face à un Jayson Tatum injouable (38 points, 13 rebonds, 6 passes à 14/23 aux tirs et 8/13 de loin).

Le quatrième match avait été volé par les Pacers, qui profitèrent de l’absence de Tatum pour réaliser un gros coup. Malgré les 40 pions de Jaylen Brown et une bonne adresse de loin des deux côtés (19/40 pour les Pacers, 17/35 pour les Celtics), Indiana s’était basé sur une grosse performance de son banc au scoring (65 points) pour égaliser dans la série de la régulière. Malheureusement pour les jaunes, les Celtics ont remporté la belle fin janvier sans leur sixième homme Al Horford. Les gars d’Indiana, déjà sans Bennedict Mathurin et privés de T.J. McConnell, ont été remis à leur place par des titulaires de Boston très en forme, avec tout le cinq majeur à au moins 17 points.

Cette série de régulière s’est donc montrée plus disputée que ce que les 17 victoires d’écart entre les deux équipes auraient pu nous laisser penser. Pour Indiana, ces deux matchs remportés à domicile contre Boston sont une bonne raison d’engranger un minimum de confiance avant d’affronter ce mastodonte, mais attention à… l’excès de confiance. Les Pacers sont arrivés jusqu’en finales de conférence, un bel accomplissement mais c’est seulement la première année de ce groupe en postseason, dont le deuxième meilleur joueur – Pascal Siakam – n’est là que depuis quelques mois. Face à eux, Boston a une grosse expérience en Playoffs NBA. Il va vraiment falloir s’appliquer, d’autant qu’Indiana doit faire avec un handicap supplémentaire : la fatigue.

Les Pacers ont-ils encore l’énergie nécessaire pour gagner des matchs dans ces Playoffs NBA ?

Pour ce qui est de la forme et de la dynamique… Boston a de quoi voir venir. Les Celtics n’ont eu besoin que de dix matchs pour accéder à ces Finales de Conférence. Contre quinze pour les Pacers. Grosse différence ! Indiana a dû s’employer pour défaire deux équipes rongées par les absences (dont les Knicks en sept matchs), et aborde à présent une série face à la meilleure équipe de la NBA, globalement en forme, et pouvant compter sur les deux meilleurs joueurs de son effectif (Jayson Tatum, Jaylen Brown). Une première pour eux. Il va falloir être très très solides et impeccables dans le plan de jeu côté Indiana pour surprendre ces Celtics. Boston a eu quatre jours de repos en plus, et le premier match est déjà demain.

Point positif côté Pacers, au niveau de la forme et de la dynamique : ils n’ont perdu personne sur blessure depuis le début des Playoffs (seul Ben Mathurin est out). Les Pacers – au complet ou presque – ont réussi à faire leurs preuves et savent quel est leur plan de jeu et comment ils doivent jouer. Les Celtics, quant à eux, ont encore l’absence de Kristaps Porzingis dans les pattes, et ça n’est pas une bonne nouvelle car le Letton est tout de même la troisième option des Celtes. Ils se sont bien débrouillés face à Cleveland sans lui, mais cette absence risque de devenir de plus en plus problématique au fur et à mesure qu’on avance dans ce qu’il reste des Playoffs. Les Celtes ont donc tout intérêt à pouvoir compter sur leur pivot aussi vite que possible.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1 : Celtics – Pacers, dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 mai à 2h

Celtics – Pacers, dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 mai à 2h Game 2 : Celtics – Pacers, dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 mai à 2h

Celtics – Pacers, dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 mai à 2h Game 3 : Pacers – Celtics, dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 avril à 2h30

Pacers – Celtics, dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 avril à 2h30 Game 4 : Pacers – Celtics, dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 avril à 2h

Pacers – Celtics, dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 avril à 2h Game 5* : Celtics – Pacers, dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 mai à 2h

Celtics – Pacers, dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 mai à 2h Game 6* : Pacers – Celtics, dans la nuit du vendredi 31 mai au samedi 1er juin, 2h

Pacers – Celtics, dans la nuit du vendredi 31 mai au samedi 1er juin, 2h Game 7* : Celtics – Pacers, dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 juin, 2h

LA PREVIEW EN VIDÉO

