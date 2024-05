Elimination game pour les Pacers ce soir, qui doivent absolument gagner pour rester en vie dans la demi-finale de Conférence. Après un Game 5 largement dominé par New York, Indiana va devoir se décarcasser dans ce Game 6 pour contenir le grind New-Yorkais et imposer son rythme. Plus facile à dire qu’à faire.

Dans une série où les matchs à haut scoring étaient annoncés favorables aux Pacers, c’est bien les oranges et bleus qui ont fait la course aux points au dernier match, faisant rentrer 121 unités au tableau des scores tandis qu’Indiana ne dépassait pas les 91. C’est la troisième fois que New York dépasse les 120 points sur cette série, après la victoire 121-117 au Game 1, suivie de celle 130-121 au Game 2. Les Pacers en avaient pourtant collé 121 eux aussi au match précédent, limitant New York à 89. Une grande déconvenue pour les Pacers après deux matchs remportés à domicile. Personne n’a encore perdu avec son public derrière lui dans cette série, preuve de la ferveur qui accompagne chaque duel des deux rivaux. Attention Indiana, car cette tendance finira par tourner en faveur des Knicks à la fin, on le sait…

Toujours sans OG Anunoby, les Knicks restent compétitifs, avec un Jalen Brunson pourtant censé être légèrement blessé. Le meneur New Yorkais enchaîne les cartons en attaque, compilant 32 points et 5,8 points de moyenne dans la série. Ces Knicks s’appuient en plus sur une suractivité au rebond qui leur permet d’enchaîner les paniers sur seconde chance. Les Knicks ont deux joueurs parmi les rebondeurs offensifs les plus prolifiques de ces Playoffs, Isaiah Hartenstein et Josh Hart qui se jetteraient dans une bouche d’égout si ça leur permettait de gratter une possession.

Most offensive rebounds in the 2024 NBA playoffs:

Hartenstein- 43

Jokic-32

Gordon-31

Hart- 30 👀

Siakam-28 pic.twitter.com/SUy0ODqGOe

— KNICKS BEAST (@KnicksBeast) May 15, 2024

Les Pacers doivent s’appuyer sur leur duo Siakam – Haliburton dans ce match pour espérer mieux qu’au Game 5. Si les jaunes sortent un nouveau match où un adversaire direct peut les taxer de soft, la franchise d’Indianapolis va au devant de gros soucis et aura toutes les difficultés du monde à se tirer d’affaire. Tyrese Haliburton a été trop discret dans la défaite (13 points avec seulement 9 tentatives) tandis que Pascal Siakam peut lui aussi faire mieux que ce match à 22 points, 8 rebonds et 2 passes. Le sort d’Indiana en dépend.

Rendez-vous à ne pas manquer cette nuit à 2h30 entre deux ennemis naturels de la Conférence Est. Le gagnant de la huitième série entre Knicks et Pacers sera potentiellement connu dès ce soir, et croyez nous, les Knicks ne manqueront pas cette occasion d’égaliser le bilan historique à quatre partout. Indiana va avoir du pain sur la planche.