Depuis son arrivée à la tête de l’Equipe de France en 2009, Vincent Collet a toujours voulu donner à la sélection une identité défensive. En marge des Jeux olympiques 2024, son objectif est plus clair que jamais, faire des Bleus la meilleure défense du monde.

L’année dernière, lors de la Coupe du Monde 2023, l’Equipe de France était passée à côté de sa compétition en étant à côté de ses pompes en attaque, mais aussi en laissant un petit peu tombée l’identité défensive qui lui avait permis de terminer sur le podium des trois compétitions internationales précédentes.

Quelque chose que Vincent Collet, le sélectionneur ne veut pas voir se reproduire. Invité de l’émission NBA Extra sur beIN Sports, il a très clairement établi son objectif de ce côté du parquet.

“Il est indispensable de retrouver notre impact défensif, on veut avoir la meilleure défense de la compétition.”

Et le moins que l’on puisse dire, c’est qu’il a l’effectif pour. La raquette est tout simplement composée des joueurs ayant terminé aux deux premières places du classement du Défenseur de l’année en NBA, Rudy Gobert et Victor Wembanyama. Jaylen Hoard et Vincent Poirier, deux intérieurs au fort impact défensif, font également partie de la présélection dévoilée hier par le sélectionneur.

Lors de la Conférence de Presse tenue pour l’occasion, Vincent Collet s’était d’ailleurs exprimé à propos de l’association entre le pivot des Minnesota Timberwolves et celui des San Antonio Spurs, notamment en défense :

“Ils joueront ensemble, pas de manière systématique, il va falloir trouver de la complicité et de l’équilibre. Mais je ne voie pas de raison de ne pas les associer. Ils nous assurent une base défensive.”

En ce qui concerne les extérieurs, Nicolas Batum, Bilal Coulibaly et Isaïa Cordinier sont des spécialistes de l’exercice et correspondent à 100% à l’identité souhaitée par le sélectionneur.

Enfin sur le poste de meneur de jeu, Sylvain Francisco a été laissée sur le côté du fait de son gabarit, mais aussi car son profil est moins défensif que certain des autres appelés. Frank Ntilikina, Killian Hayes et Andrew Albicy ne sont un cadeau pour aucun extérieur adverse.

Mais bien défendre, c’est collectif et avoir une accumulation de spécialistes individuels n’est pas une garantie de succès de ce côté du parquet. Néanmoins, ça aide et les Bleus devront profiter de la préparation pour trouver des automatismes et devenir un enfer pour les attaques allemandes, japonaises et toutes les autres.

Bonus : petite sélection maison des prises de paroles principales de Vincent Collet dans le NBA Extra du jour !

Source texte : beIN Sports et TrashTalk