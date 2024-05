La liste élargie des Bleus pour les Jeux Olympiques est tombée ! Comme attendu, on y retrouve Victor Wembanyama et Rudy Gobert, de quoi constituer une raquette déjà terrifiante pour n’importe quelle nation.

Adversaires cette saison en NBA lors des confrontation entre les Wolves et les Spurs, Rudy Gobert et Victor Wembanyama vont enfin pouvoir jouer ensemble ! Wemby disputant sa première compétition internationale, les deux géants n’ont jamais pu partager un vestiaire mais c’est pour bientôt.

Les 1⃣9⃣ Bleus retenus par Vincent pour préparer les Jeux 🇫🇷👊#TeamFranceBasket | #PassionnémentBleu pic.twitter.com/w9XPLfo6T6

— Équipes de France de Basket (@FRABasketball) May 16, 2024

Il y a peu de pays dans le monde qui peuvent se vanter d’avoir un tel vivier dans le secteur intérieur, particulièrement en défense. Avec Victor Wembanyama et Rudy Gobert, la France compte en effet les deux meilleurs défenseurs de NBA cette saison dans ses rangs. Autant dire qu’accéder au cercle risque d’être problématique pour les adversaires des tricolores cet été.

La question désormais est de savoir comment Vincent Collet va adapter ses rotations. Dans le passé, c’est la paire Yabusele / Gobert qui constituait la raquette des Bleus. Victor Wembanyama ayant principalement joué en pivot cette année aux Spurs, on aurait pu imaginer qu’il viendrait concurrencer Rudy pour le poste 5. Avec sa mobilité et sa capacité à shooter au large, Wemby peut aussi très bien basculer sur le poste 4, aux côtés de Rudy Gobert. Une idée confirmée par Vincent Collet. Des propos rapportés par Robin WOLFF de TrashTalk.

Vincent Collet à propos de Rudy Gobert et Victor Wembanyama :

“Ils joueront ensemble, pas de manière systématique, il va falloir trouver de la complicité et de l’équilibre. Mais je ne voie pas de raison de ne pas les associer. Ils nous assurent une base défensive”@TrashTalk_fr

— Robin Wolff (TrashTalk) (@robinwolff12) May 16, 2024

Invité de la chaîne L’Equipe au moment de l’annonce de la liste, Evan Fournier a lui aussi approuvé une telle combinaison, même si les deux hommes ont quand même une préférence pour le poste de pivot.

“Ce qui est encourageant, c’est quand on voit le succès de Minnesota, l’association entre Towns en 4 et Rudy qui joue 5, on peut un peu envisager d’associer les deux, avec Wemby qui joue au large, en tant que deuxième meneur de jeu, avec Rudy à l’intérieur. Après néanmoins, on a vu avec les Spurs que là où Wemby est le plus performant c’est en 5.

A deux, ils vont se partager beaucoup de minutes. Sur les autres intérieurs, je pense à Mattias, Vincent, ils seront là pour des missions très spécifiques mais que le poste 5 sera principalement occupé par les deux [Victor Wembanyama et Rudy Gobert, ndlr].