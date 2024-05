Alors celle-là, on ne l’avait pas franchement vue venir. Jean-Aimé Toupane a annoncé sa liste de joueuses pour disputer les Jeux Olympiques de Paris 2024 aujourd’hui, et Sandrine Gruda n’en fait pas partie. Le sélectionneur a justifié son absence par sa blessure, mais aussi par des choix “tactiques”.

C’est un sacré coup de tonnerre de la part de Jean-Aimé Toupane, qui a décidé de se passer de l’une des plus grandes joueuses de l’histoire de l’EDF, ni plus ni moins. Alors certes, à 36 ans (elle en aura 37 au moment des Jeux), son prime semble bel et bien derrière elle, cette absence de la braqueuse, recordwoman du nombre de points (2878) et de sélections chez les Bleues (225), va forcément faire parler. Jean-Aimé Toupane, qui a beaucoup rajeuni l’équipe, a forcément dû s’en expliquer, et selon lui, c’est le sportif qui a primé sur le statut.

Jean-Aimé Toupane sur l’absence de Sandrine Gruda :

Sandrine Gruda a effectivement été blessée au genou cette saison, et était de ce fait moins indiscutable dans la raquette de l’ASVEL à cause de tous ces matchs manqués. Toutefois, son leadership et son expérience auraient pu être extrêmement précieux dans une équipe relativement jeune (25 ans), avec Sarah Michel-Boury comme unique joueuse de plus de 30 ans. La braqueuse n’aura donc probablement pas l’opportunité de disputer l’or, seule médaille olympique manquant à son palmarès. Elle qui rêvait tant d’une “last dance” à Paris, elle pourrait bien avoir porté le maillot bleu pour la dernière fois lors de… la petite finale de l’Euro 2023. Possible aussi que le sélectionneur n’ait pas digéré le coup de gueule poussé par la joueuse suite au match pour la 3è place de l’Euro.

“Je ne vais pointer personne du doigt, quand on perd, c’est tous ensemble. Mais on peut tous faire mieux, sélectionneur y compris.” – Sandrine Gruda

Après la conférence de presse d’annonce des groupes, Jean-Aimé Toupane a expliqué avoir rencontré Gruda physiquement avant la révélation de la liste, propos recueillis par TrashTalk sur place :

“Ça a été une décision difficile, j’ai essayé de mettre les émotions sur le côté pour mettre en avant la performance. Une des pistes de départ sur la réflexion par rapport à Sandrine c’était aussi d’avoir fait TQO en son absence, même je pensais encore qu’elle pourrait être là. Les choix qui ont motivé cette décision sont des choix stratégiques, d’équipe.” – Jean-Aimé Toupane

Quoi qu’il en soit, et on le répète, cette absence de l’une des grandes légendes de l’Equipe de France est un véritable choc pour la planète basket, Sandrine Gruda, qui a porté le maillot tricolore pendant 18 ans, qui a enchaîné les records et les titres, qui a fait rêver les petit(e)s et grand(e)s, et qui rêvait même d’être porte-drapeau de la fédération, va devoir observer ça de loin.

