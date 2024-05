Comme avant chaque grande compétition, au moment de l’annonce de la liste des joueurs retenus, il y a des heureux et des déçus. C’est peut-être encore plus le cas pour les Jeux Olympiques de Paris 2024. Après l’annonce de la liste des joueurs sélectionnés par Vincent Collet en Équipe de France, voici celle des grands absents.

C’est donc une liste élargie à laquelle on a eu le droit en ce jeudi après-midi. Comme chez les filles, Vincent Collet a opté pour un groupe plus important, à savoir 19 joueurs convoqués. Il faudra donc retirer 7 noms avant de rendre la liste définitive.

Comme toujours avec les listes, on regarde les présents mais on regarde aussi les absents, ceux qui avaient des arguments pour en être mais qui n’ont pas fait le cut. Voilà une liste de quelques noms qui nous sont venus.

Sylvain Francisco

Thomas Heurtel

Timothé Luwawu-Cabarrot

Moustapha Fall

Terry Tarpey

Zaccharie Risacher

Yakuba Ouattara

Fabien Causeur

Paul Lacombe

Damien Inglis

Melvin Ajinca

Neal Sako

Rodrigue Beaubois

Tidjane Salaun

Outre Thomas Heurtel, toujours en froid avec la fédération et dont l’absence avait été annoncée, on remarque trois absents de marque avec Moustapha Fall, Sylvain Francisco et Timothé Luwawu-Cabarrot. Les deux premiers avaient été au dernier mondial, Fall s’était d’ailleurs plaint de son temps de jeu après la compétition. TLC pour sa part avait été de l’aventure à l’EuroBasket 2022 et aux derniers JO. Terry Tarpey, souvent blessé et moins bon cette saison reste lui aussi à quai. Vincent Collet n’a pas non plus fait de place à la jeunesse tricolore qui s’apprête à franchir l’atlantique pour conquérir la NBA. Pas de Zaccharie Risacher ni de Tidjane Salaun donc, qui auront tout le temps pour découvrir le maillot bleu dans les prochaines années.

Source texte : Équipe de France