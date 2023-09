Alors que l’une des pirs compétitions internationales de l’Équipe de France – en matière de résultat – vient de se finir, les joueurs tirent déjà le bilan de leur expérience en Indonésie. Spoiler : c’est pas super super, et Moustapha Fall indique carrément qu’il a été particulièrement frustré par son temps de jeu. Une première salve qui va en appeler d’autres..?

Fallait-il s’y attendre ? Sans doute que oui. Passé le temps des discours d’auto-motivation après les défaites de début de Coupe du Monde, voici que les membres de l’Équipe de France commencent à évoquer leurs ressentis personnels de cette aventure façon pétard mouillé. Le premier ? Moustapha Fall. Il n’y va pas de main morte et attaque directement dans des propos recueillis par l’Équipe le staff sur la gestion du temps de jeu de chacun.

« Je n’ai même pas joué. Ce n’est pas qu’on a pas vu ma version Olympiakos, c’est qu’on ne m’a pas vu tout court. Mais c’est comme ça… Ce sont des expériences qui te font comprendre certaines choses. Ce sont les choix du coach. S’il y a des questions à poser, c’est avec lui qu’il faut voir. Moi, j’étais là. S’il me dit de rentrer, j’y vais. Sinon, je n’y vais pas. On doit respecter les choix du coach, c’est tout. » – Moustapha Fall

Aucune réflexion envers les coéquipiers, mais une sacrée praline envoyée à Vincent Collet. À un an des Jeux Olympiques et avec une concurrence au poste de pivot qui s’annonce plus qu’intense, Fall réalise peut-être qu’une confiance si faible de la part de son coach pourrait lui être fatale pour une éventuelle sélection. Il explique d’ailleurs que c’est la première fois qu’il ne revient pas fatigué d’une compétition internationale.

“Ce n’est pas comme ça d’habitude quand je rentre de l’équipe de France. Par exemple, après les derniers Jeux Olympiques, j’étais fatigué, je voulais un break. Là, je suis tellement frustré que j’ai envie de jouer, reprendre mon rythme, reprendre la confiance, me remettre dans une bonne situation et oublier ce qui vient de se passer. Parfois, on prend des choses pour acquis. Ma situation avec l’Olympiakos est incroyable. Le staff technique, l’équipe, les supporters sont incroyables. J’adore jouer avec l’Olympiakos, je le réalise encore plus après cette Coupe du Monde. Je veux juste y retourner.” – Moustapha Fall

Deux éléments d’analyse de ces déclarations. Le premier ? Le timing d’un tel propos peu après les annonces de Jean-Pierre Siutat d’un gros bilan début octobre. Est-ce que cela vise à accabler Vincent Collet ? Peut-être, peut-être pas… mais la place pour le doute est laissée. Deuxième point : la trajectoire de l’Équipe de France dans la compétition. Ouais, c’était moche et Collet a fait le choix de faire tourner. Logique, autant faire bosser un peu tout le monde puisque de toute façon y’a rien à gagner. En tout cas, ce qui sera important ces prochains jours est de surveiller si d’autres joueurs emboîtent le pas de Fall, de manière aussi directe.

Source : l’Équipe