Pelicans – Thunder, preview du Game 3 : OKC veut enfoncer le clou à l’extérieur

Pour le premier match du Thunder a l’extérieur, les hommes de Mark Daigneault doivent montrer qu’ils ont les moyens d’être dominants loin de leur arène. Après un Game 2 dominé, OKC peut enfoncer le clou et prendre une option sérieuse sur la qualification.

Il ne faudra pas trembler, au coeur de la Louisiane, pour prendre un Game 3 qui sera décisif. L’objectif ? Mettre quasiment hors-jeu les Pelicans en s’assurant un match à la maison pour finir en cas de défaite au Game 4, et répondre aux Nuggets et aux Wolves, qui mènent tous deux 3-0 dans leur série respective.

Au dernier match, le Thunder a donné l’impression de jouer avec libération. Passé le cap de la première de ce groupe en Playoffs, les nerfs se sont logiquement relâchés, et la pression qui allait avec aussi. Sans frein, la bande de Shai Gilgeous-Alexander a déroulé de manière collective et à la vue des images, on a réellement compris la différence de niveau entre cette équipe et celle des Pelicans.

Chet Holmgren spins and hits the turnaround jumper to extend OKC’s lead!

NOP-OKC 3Q is underway on TNT pic.twitter.com/R4myGW1ztg

— NBA (@NBA) April 22, 2024

Des Pelicans qui évoluent toujours sans Zion Williamson. Cela ferait extrêmement de bien de le voir en tenue, mais il est encore noté comme absent pour le match de ce soir à l’heure où ces lignes sont écrites. À la maison, le public fera son oeuvre… mais il faudra que tous les joueurs montrent un autre visage.

Jonas Valanciunas va devoir dominer Chet Holmgren et ne pas le laisser l’épuiser physiquement, quitte à travailler sur des changements défensifs lorsque ce dernier s’écarte loin du cercle. Présence imposante dans la raquette, se laisser aspirer sur les phases défensives ouvre des autoroutes en pénétration au Thunder. C’est sans doute l’une des clés, au même titre que prendre acte de la grosse défense du Thunder (notamment de Luguentz Dort) et s’y adapter. Écarter le jeu, jouer dans les intervalles et avec un pivot qui ne sera pas crevé par des dizaines de courses en défense.