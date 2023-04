Après un début de play-in tournament bien WTF hier, on enchaîne ce mercredi avec deux nouveaux matchs opposant cette fois-ci le 9e au 10e dans chaque conférence. Ce qui signifie que les deux perdants seront définitivement éliminés de la course aux Playoffs. Bonjour la pression.

# LE PROGRAMME

1h : Raptors – Bulls

3h30 : Pelicans – Thunder

Raptors – Bulls : si Chicago veut rêver des Playoffs, ça passera par deux victoires consécutives à l’extérieur dans des matchs à élimination directe. Quand on connaît l’irrégularité des Taureaux cette saison, on se dit que tout est possible, le meilleur comme le pire. Le meilleur si DeMar DeRozan prend feu sur ses anciennes terres en compagnie de son copain Zach LaVine, le pire si les Bulls affichent le même visage que celui affiché face aux Hawks récemment (défaite 123-105 à la maison) et dans tellement d’autres matchs cette saison. Côté Toronto, Pascal Siakam tentera de porter les siens dans ce must-win game, lui qui a fini la saison plutôt en forme. Pour rappel, les Raptors ont remporté 2 matchs sur 3 cette saison face à Chicago.

Pelicans – Thunder : les Pelicans ont raté le coche face aux Wolves dimanche, eux qui n’ont pas réussi à profiter des “exploits” de Rudy Gobert et Jaden McDaniels pour s’imposer. Tout ce qu’ils veulent désormais, c’est une nouvelle opportunité de jouer à Minnesota vendredi, mais pour cela il faudra passer l’obstacle Thunder, qu’on n’attendait pas vraiment là mais qui a réalisé une pure saison sous l’impulsion d’un énorme Shai Gilgeous-Alexander. On a hâte de voir ce que SGA va nous proposer sur la scène du play-in, même si les Pelicans de Brandon Ingram – probablement plus complets et surtout plus expérimentés – partent avec le statut de favoris.

# LES ENJEUX