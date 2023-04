La saison régulière est terminée depuis quelques jours et c’est donc l’heure des bilans en NBA, notamment sur le plan marketing. Qui a vendu le plus de maillots cette année ? Encore une fois, LeBron James domine un classement individuel, comme tant d’autres.

The King is still the King.

Voilà ce qu’avait balancé Rihanna dans les couloirs de l’Oracle Arena lors des Finales NBA 2017. Cinq ans plus tard, ça n’a pas changé, en tout cas au niveau des maillots vendus.

Si l’on en croit la NBA, qui se base sur le nombre de ventes du NBA Store lors de la deuxième partie de saison 2022-23, LeBron James est en tête devant Stephen Curry, qui occupait pourtant la place de numéro 1 à la mi-saison devant le roi. Jayson Tatum complète quant à lui le podium, tandis que Giannis Antetokounmpo et Luka Doncic bouclent le Top 5. Au calme, on retrouve… Jordan Poole dans le Top 15, alors que les deux candidats MVP Nikola Jokic et Joel Embiid ne sont même pas dans les dix premières places. Allez comprendre.

The NBA’s top-selling jerseys list… based on https://t.co/I0ypSvyq5i sales from the second half of the 2022-23 season! pic.twitter.com/9qL06ubqX0 — NBA (@NBA) April 12, 2023

Pour LeBron, également premier au niveau des vues sur les réseaux sociaux, c’est un signe supplémentaire d’une popularité qui ne faiblit toujours pas malgré ses 38 ans. En même temps, le King continue de jouer à un niveau de superstar dans l’un des deux plus gros marchés NBA, et sous la tunique de l’une des deux franchises les plus mythiques de la Grande Ligue. Les Los Angeles Lakers, puisque c’est d’eux dont on parle, sont justement premiers en matière de ventes de produits dérivés au sein de la NBA, devant les Warriors de Curry, les Celtics de Tatum, et les Suns du duo Devin Booker – Kevin Durant.

Source texte : NBA