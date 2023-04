La saison régulière désormais terminée, la NBA a dévoilé plusieurs statistiques. Celle qui nous intéresse ici concerne le nombres de vues des joueurs sur les réseaux sociaux de la ligue. LeBron James et Stephen Curry sont en tête… et Victor Wembanyama est huitième, alors qu’il n’est pas encore en NBA !

C’est dingue. Victor Wembanyama est déjà l’un des joueurs qui a le plus de vues sur les réseaux sociaux de la NBA… alors qu’il n’arrivera aux États-Unis que dans deux mois ! Avec le rachat des droits de diffusion des matchs de Boulogne, la Grande Ligue a tapé dans le mille. De quoi se demander ce que cela donnera lorsque le prodige français sera sur les parquets de NBA.

Top 10 players viewed on the NBA’s social media channels this season (No. 8 BTW isn’t even in the NBA yet): 1. LeBron James

2. Steph Curry

3. Luka Dončić

4. Ja Morant

5. Giannis Antetokounmpo

6. Jayson Tatum

7. Kyrie Irving

8. Victor Wembanyama

9. Jordan Poole

10. Nikola Jokić — Marc Stein (@TheSteinLine) April 11, 2023

En tête de la liste, on retrouve logiquement les plus grandes stars actuelles : LeBron James et son record de points all-time trône fièrement en tête, devant Stephen Curry. La jeune garde de la ligue arrive ensuite, incarnée par Luka Doncic et Ja Morant. Paradoxalement, Joel Embiid n’est pas dans le top 10, alors qu’il est en lice pour être le prochain MVP. Nikola Jokic est lui seulement dixième.

Cela révèle un peu la nature des actions recherchées et vues par les fans : celles du domaine de l’incroyable et de l’irréel. La symbolique unique d’un record all-time, le prodige d’un trois-points ficelle à douze mètres du cercle… mais aussi les contres et dunks les plus aériens possibles. Tout ce que le commun des mortels n’est pas en capacité de réaliser. À noter que la NBA a également mis le paquet cette saison sur toutes ses plateformes : chaque actions sont presque immédiatement disponibles après le direct, permettant de gonfler les chiffres au maximum.

Source : Marc Stein