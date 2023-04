Les 6 matchs NBA à ne pas rater en cette fin de saison régulière 2022-23

Nous sommes le mercredi 5 avril 2023 et il reste exactement cinq soirs/nuits de saison régulière. Cinq journées durant lesquelles beaucoup de choses restent à définir au classement, et avec une belle liste de matchs immanquables. À vos agendas !

Clippers vs Lakers

Dans la nuit du mercredi 5 au jeudi 6 avril, 4h

La bataille de Los Angeles ! Depuis l’arrivée d’Anthony Davis, Kawhi Leonard et Paul George à L.A. en 2019, on a rarement eu un derby angelino avec autant d’enjeu et de pression. Pour cause, les Lakers et les Clippers possèdent aujourd’hui exactement le même bilan (41 victoires – 38 défaites), avec exactement le même objectif : une place dans le Top 6 de la Conférence Ouest pour éviter le play-in tournament. Le vainqueur de cette rencontre prendra la sixième place de la conf’, et par la même occasion une option pour la qualification directe en Playoffs. Ça va être chaud à la Crypto.com Arena !

Sixers vs Heat

Dans la nuit du jeudi 6 au vendredi 7 avril, 1h30

Une grosse rencontre de Conférence Est, entre deux équipes qui peuvent potentiellement se croiser au premier tour des Playoffs. Les Sixers sont actuellement troisièmes du classement tandis que Miami est septième, mais avec un faible retard sur le sixième Brooklyn (2 victoires). Si le Heat espère toujours accrocher le Top 6 pour éviter le play-in, on imagine que Philadelphie a d’autres plans en tête pour les hommes d’Erik Spoelstra. En effet, alors que la bande de Joel Embiid devrait terminer en troisième position, elle préfère sûrement jouer la jeune équipe des Nets au premier tour des Playoffs que le Heat de Jimmy Butler, Bam Adebayo et Cie (qui a éliminé Philly l’an dernier). Belle bataille en perspective donc.

Kings vs Warriors

Dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 avril, 4h

Comme les Lakers et les Clippers, les Warriors doivent encore valider leur place en Playoffs et ont comme objectif de terminer dans le Top 6 de l’Ouest, eux qui sont actuellement cinquièmes du classement avec un demi-match d’avance sur les deux équipes de Los Angeles. Le champion en titre débarquera donc à Sacramento avec la ferme intention de l’emporter, puisqu’une victoire associée à un autre succès à Portland lors de la dernière journée assurerait une place dans le Top 6 à Golden State. Cette rencontre 100% californienne pourrait également s’avérer être une preview d’un premier tour de Playoffs entre les Kings et les Warriors, ce qui plairait beaucoup à Draymond Green. Reste à voir si Sactown alignera ses meilleurs joueurs pour ce match, les hommes de Mike Brown étant certains de terminer troisièmes de l’Ouest.

Lakers vs Suns

Dans la nuit du vendredi 7 au samedi 8 avril, 4h30

Les Suns sont d’ores et déjà assurés de terminer à la quatrième place de la Conférence Ouest, et cette rencontre à Los Angeles n’aura donc que peu d’importance pour eux. Par contre, pour les Lakers, l’enjeu sera toujours de sécuriser une place dans le Top 6 de l’Ouest, eux qui peuvent théoriquement monter jusqu’en cinquième position du classement pour justement rencontrer Phoenix au premier tour des Playoffs (ce qu’ils aimeraient probablement éviter). Raison supplémentaire pour mater cette rencontre : LeBron James et Kevin Durant pourraient s’affronter pour la première fois depuis… le 25 décembre 2018. Et ça, ça ne se manque pas.

Wolves vs Pelicans

Dimanche 9 avril à 21h30

On ne sait pas à quoi ressemblera exactement le classement de l’Ouest au moment de la dernière journée de saison régulière, mais quelque chose nous dit que ce match entre Minnesota et la Nouvelle-Orléans va peser très lourd au moment de faire les comptes. À l’heure de ces lignes, seulement une défaite sépare les deux équipes : les Pelicans sont huitièmes de la conférence avec un bilan de 40 victoires pour 39 revers, tandis que les Wolves sont neuvièmes avec un bilan à l’équilibre 40-40. La différence entre la huitième place et la neuvième est évidemment très importante en vue du play-in, puisque le mieux classé des deux possède deux opportunités pour se qualifier en Playoffs, contre seulement une pour le moins bien classé. Dernière info à avoir en tête : cette rencontre opposant Minny à NOLA déterminera le tie-breaker entre les deux équipes (1-1 aujourd’hui).

Suns vs Clippers

Dimanche 9 avril à 21h30

Même situation que le Lakers – Suns d’au-dessus. Phoenix n’aura rien à jouer (à part peut-être construire des automatismes) mais les Clippers seront probablement encore en pleine bataille pour le Top 6 de l’Ouest. C’est peut-être ce match-là qui déterminera si la bande de Kawhi Leonard doit passer par le play-in tournament ou si elle parvient à décrocher directement son ticket pour les Playoffs. Dans le deuxième cas, l’opposition Suns – Clippers pourrait même se transformer en un premier tour de Playoffs entre les seed #4 et #5.