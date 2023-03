En battant Portland mercredi soir, les Kings ont officiellement sécurisé leur place en Playoffs, mettant ainsi fin à 16 saisons de disette. Les hommes de Mike Brown devraient terminer troisièmes de la Conférence Ouest et pourraient ainsi affronter Golden State (sixième). Ce qui conviendrait parfaitement à la grande gueule des Warriors Draymond Green.

Terminer à la sixième place représente le principal objectif du champion en titre en cette fin de saison régulière. Non seulement pour éviter le play-in tournament, dans lequel tous les scénarios semblent possibles (remember 2021, quand les Dubs ont été éliminés), mais aussi pour pouvoir affronter les Sacramento Kings au premier tour des Playoffs.

Pourquoi les Kings ?

Non, ce n’est pas parce que les Warriors considèrent Sacramento comme un adversaire faible. La vraie raison est ailleurs, comme l’explique Draymond Green sur son podcast.

“Nos déplacements seront tellement plus faciles si on rencontre Sacramento. L’an dernier, dans notre route vers le titre, on a dû aller à Denver, c’est un vol de 2h pour aller jouer en altitude. Ensuite, Memphis, c’est quasiment 5h de vol. […] Puis Dallas, 4h de vol, et enfin 6h15 pour aller à Boston. C’est très fatiguant. Le seul endroit où on peut aller en à peine 45 minutes de vol, c’est Sacramento. Si on peut gagner du temps lors des déplacements, c’est mieux pour nous.”

Bien évidemment, cela vaut aussi pour l’adversaire, mais Golden State n’aura probablement jamais l’avantage du terrain dans ces Playoffs 2023 étant donné leur place en saison régulière. Donc s’il y a par exemple un Game 7 à jouer au premier tour, les Warriors préfèrent jouer face à l’équipe du coin que d’aller voyager jusqu’à Memphis ou Denver. Physiquement et en matière de préparation, c’est pas tout à fait la même. Et puis ça permettra aussi à la Dub Nation de venir en nombre pour encourager le champion en titre en déplacement, même si le Golden 1 Center de Sactown s’annonce hyper bruyant pour le grand retour des Kings en Playoffs.

Draymond Green explains why Warriors would want to face Kings in NBA playoffshttps://t.co/pjmskyuCZH — CBS Sports NBA (@CBSSportsNBA) March 28, 2023

On ne veut pas mettre des mots dans la grande bouche de Draymond Green, mais on imagine aussi que les Warriors préfèrent jouer les Kings que les Suns (actuellement quatrièmes de l’Ouest) au premier tour, eux qui viennent tout juste de récupérer Kevin Durant après sa blessure à la cheville. Phoenix possède les stars et l’expérience pour tenter de jouer le titre, tandis que l’équipe de Sacramento – malgré une magnifique saison régulière – arrivera en terre inconnue, tout le contraire des Warriors.

Autant de raisons donc de rester sixième pour Golden State, qui affrontera dans les prochains jours San Antonio, Denver, Oklahoma City, Sacramento justement, et enfin Portland pour boucler la régulière.

Source texte : The Volume