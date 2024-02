Jusuf Nurkic, pas content : “Draymond Green n’a rien appris, il ne mérite pas de seconde chance”

Retrouvailles entre Jusuf Nurkic et Draymond Green cette nuit. Un match grandiose, une fin épique, et des propos crus après le match. Au-delà du final incroyable, cette rencontre a aussi été marquée par les propos du pivot des Suns, déçu et mécontent du comportement de Green durant le match.

Plusieurs échanges tendus, une faute technique pour Draymond Green après contestation auprès des arbitres. D’un point de vue comportement, ce match n’a rien à envier au Belleville sur Vie – Chaize Giraud (DM3) d’hier soir, arbitré dans la douleur par le rédacteur de ces lignes. On s’égare, mais soyez sympa sur les terrains, ça coûte rien et ça évite les maux de tête.

“It’s sad. He didn’t learn anything. Just a matter of time. He’s going to hit somebody else again. Take back everything I said. He don’t deserve a chance.”

Jusuf Nurkic on Draymond Green, who got suspended after hitting him in face Dec. 12.

“Antics. Try to hit people.” #Suns pic.twitter.com/fEF2hLJuyS

— Duane Rankin (@DuaneRankin) February 11, 2024

À San Francisco, Draymond Green et Jusuf Nurkic ont joué le premier match l’un contre l’autre depuis le coup violent du premier sur le second, à Phoenix en décembre dernier. Ce qui a valu à Green une suspension de plusieurs semaines, avec obligation de faire un stage chez Pascal le Grand Frère le psychologue pour calmer ses pulsions et apprendre à se tempérer. Cette nuit, il ne s’est pas battu, mais ses diverses envolées lyriques n’ont pas plu du tout à Nurkic. Qui déplore que la NBA lui ait laissé une chance de jouer à nouveau.

“C’est triste. Il n’a rien appris. C’est juste une question de temps, il va frapper quelqu’un d’autre à nouveau. Il ne mérite pas de seconde chance.” – Jusuf Nurkic.

On y ajoute sans doute de la frustration du match, les propos de Nurkic sont à nuancer. Sanctionné d’un faute technique, Green n’a pas – cette nuit – dépassé les bornes. Il s’en est tenu au langage, sans heurter physiquement son adversaire hors cadre basket. Certes, on parle de deux colosses physiques qui nous feraient ronfler avec une baffe chargée à 50%, mais c’est resté relativement sport. Pour Draymond Green, son adversaire n’a pas tenu le choc psychologique.

“Il a essayé de rentrer dans ma tête, et ça n’a pas marché. S’il croit me voir jouer sans rien dire, comme lui, je ne ferai jamais ça. Les gars discrets ne gagnent pas.” – Draymond Green

Bang, punchline. À vous de vous faire vos avis sur la question, tiens. En attendant, il faudra espérer une confrontation en Playoffs pour revoir les deux zozos se la donner. Et ça risquerait d’être d’autant plus chaud entre les deux.

Source : @DuaneRankin