Oh la mini-signature en scred ! Justise Winslow, sa polyvalence et ses épaules de Renault Master rejoignent les Raptors pour dix jours, de quoi se caresser un peu avant de passer à l’acte jusqu’au mois d’avril ?

Il était déjà stationné du côté de Toronto, mais plutôt avec les Raptors 905, en G League. Justise Winslow traverse donc la route et débarque dans le groupe de Darko Rajakovic, pour dix jours… dans un premier temps, disons que le déménagement sera rapide si ce n’est inutile.

Oh wow ! Justise Winslow ! https://t.co/U4B9NIJ1V8

Il était l’un des symboles du Miami Heat post LeBron, mais pas mal de blessures l’ont contraint à une carrière pas aussi folle que ce que ses premiers hectomètres en NBA annonçaient. Défenseur très solide et attaquant très honnête, c’est malheureusement le cabinet de l”infirmière que Justise a bien trop souvent attaqué, raison pour laquelle on le retrouve aujourd’hui, à 26 ans seulement, sorti de nulle part et en d’autres termes de G League.

Ailier au physique de bodybuilder, Justise est considéré comme un 3 and D ++, dans les bons jours, et malgré son jeune âge – tout est relatif – il tentera d’apporter toute son expérience à un groupe de Raptors en manque de repères, tout en essayant de taper dans l’oeil du staff des Dinos histoire de signer un peu plus qu’un sombre contrat intérim. Deal ?