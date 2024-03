Touché à la main face aux Warriors, Scottie Barnes va devoir rejoindre l’infirmerie des Raptors. Le joueur souffrirait d’une fracture d’un os de la main gauche. Aucune date de retour n’a été communiquée pour le moment.

Et si la saison de Scottie Barnes était déjà terminée ? On prend un peu d’avance bien sûr mais une fracture n’est pas une blessure qu’on soigne en un rien de temps et il ne reste que cinq grosses semaines à jouer avant d’arriver au Play-In puis aux Playoffs. La question se pose donc, surtout si Toronto finit la saison en roue libre avec l’espoir de perdre un maximum de matchs pour sécuriser son pick de Draft 2024.

Raptors say Scottie Barnes has sustained a fracture to the third metacarpal bone of his left hand and is out indefinitely.

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 2, 2024

On n’en est évidemment pas là mais cette blessure est une sacrée mauvaise nouvelle pour les Raptors, qui avaient montré un bon visage depuis le All-Star Break avec 3 victoires de rang avant de s’incliner coup sur coup face aux Mavs et cette nuit face aux Warriors.

Avec 4 matchs de retard sur Atlanta, dixième, Toronto semblait avoir encore une chance de jouer le Play-In au printemps. Le forfait de Barnes risque de mettre un énorme coup aux dernières ambitions sportives des Dinos cette saison. Impossible d’imaginer cette équipe combler un tel retard sans son leader et néo All-Star.

Source texte : The Athletic