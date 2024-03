Une nouvelle grosse nuit en NBA avec neuf matchs et des scénarios en tout genre. Quelques raclées mais aussi du suspense, des belles perfs et malheureusement des blessures. On vous raconte tout ça dans le résumé de la nuit !

Scores et stats de la nuit

Pistons – Cavs : 100 – 110 (stats)

: 100 – 110 (stats) Sixers – Hornets : 121 -114 (stats)

– Hornets : 121 -114 (stats) Celtics – Mavs : 138 – 110 (stats)

– Mavs : 138 – 110 (stats) Raptors – Warriors : 105 – 120 (stats)

: 105 – 120 (stats) Grizzlies – Blazers : 92 – 122 (stats)

: 92 – 122 (stats) Wolves – Kings : 120 – 124 (stats)

: 120 – 124 (stats) Pelicans – Pacers : 129 – 102 (stats)

– Pacers : 129 – 102 (stats) Bulls – Bucks : 97 – 113 (stats)

: 97 – 113 (stats) Clippers – Wizards : 140 – 115 (stats)

Ce qu’il faut retenir

Fracture d’un os de la main gauche pour Scottie Barnes, absent jusqu’à nouvel ordre

Malik Monk en feu, les Kings remportent un thriller à Minnesota (124-120, après prolongation)

Les Celtics surclassent les Mavs (138-110), 10ème victoire de suite pour Boston !

Le duo Curry – Kuminga a porté les Warriors à Toronto, face à des Raptors qui ont pris un coup sur la tête après la blessure de Scottie Barnes.

Les Blazers ont mis une raclée à l’équipe H des Grizzlies.

En feu, les Pelicans ont donné une leçon à des Pacers méconnaissables.

Avec un Giannis Antetokounmpo ultra dominant, les Bucks ont tranquillement géré les Bulls.

Les Clippers ont écrasé les Wizards (comme tout le monde) mais ont perdu Russell Westbrook sur blessure.. Sacré tuile ça.

Sans Donovan Mitchell, les Cavs sont allés gagner à Detroit malgré un gros finish des copains d’Ausar Thompson.

Dans le dur depuis quelques rencontres, Tobias Harris a sorti la tête de l’eau avec un très gros match pour permettre aux Sixers de prendre le dessus face aux Hornets.

Les Français de la nuit en NBA

3 points en 15 minutes pour Evan Fournier avec les Pistons

8 points, 4 rebonds, 2 passes en 27 minutes pour Nicolas Batum chez les Sixers.

Rayan Rupert a profité du garbage time des Blazers pour gratter quelques minutes (5 points)

Nouveau double-double XXL pour Rudy Gobert (16 points, 16 rebonds, 3 contres) malgré la défaite des Wolves

Moussa Diabaté qui profite aussi de la raclée des Clippers pour choper un peu de temps de jeu, ça faisait un bail.

Le highlight de la nuit

THAT’S HOW YOU FEELIN’ B.I.?! pic.twitter.com/QMi03X1aZ1

— New Orleans Pelicans (@PelicansNBA) March 2, 2024

Le point TTFL du matin

#TTFL Top 30

➡️ Deck #19 | Pick #121#NBA pic.twitter.com/StXJpeAo8m

— TrashTalk Fantasy Lab (@TTFLab) March 2, 2024

Les classements

JUSTE ICI !

Le programme de ce soir