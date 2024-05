Dans la victoire arrachée par Philadelphie au Madison Square Garden, Nicolas Batum aura été très précieux dans le money-time. Auteur du contre sur Jalen Brunson qui envoie le match en prolongations, il est encore dans le short du meneur dans les dernières secondes du match.

Tout au long de la rencontre, Jalen Brunson n’a jamais autant été embêté que quand le Français lui collait aux basques. Patient, concentré, calme, Nicolas Batum a consacré la grande partie de ses 33 minutes passées sur la parquet à s’occuper de celui qui avait marqué 47 points au Game 5. S’il n’a pas empêché un nouveau carton, Batum aura été presque irréprochable en défense.

Offensivement, il a rentré les tirs qu’il fallait (3/8 de loin) pour permettre aux Sixers de continuer à espérer. Parce qu’avec six unités de retard à 29 secondes du terme, le Madison Square Garden chantait presque déjà “au revoir” aux Pennsylvaniens. Mais après une succession d’événements complètement fous, dont un shoot lunaire de Tyrese Maxey, les Knicks ont la balle de match à 97-97.

Jalen Brunson, auteur d’un match à 31 points à ce moment-là, prend les choses en main en bon shérif de la ville. Moins de cinq secondes sur l’horloge, il drive côté gauche et tente un floater en bout de course, contré par… Nico Batum qui avait tout compris. Clutch, définition.

Le contre ULTRA CLUTCH de Nico Batum !!! pic.twitter.com/TnDiy7Wcno

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2024

Après le contre de Batum aux Jeux Olympiques 2021 face à la Slovénie, le vétéran remet ça et permet aux 76ers d’arracher une prolongation inespérée quelques minutes plus tôt. Il passera ensuite les cinq minutes supplémentaires sur des missions défensives en switch constant, pendant que Jalen Brunson chauffait sévère.

Mais là encore, tonton Nico va sortir les muscles pile quand il le faut. Le meneur a envoyé des paniers lunaires toute la soirée, et décide de driver à 15 secondes de la fin. Nicolas Batum trouve une nouvelle fois la force de planter sa tente (avec arceaux) dans son short, et colle sa main à trois millimètres de son visage. Tir manqué, la victoire de Philly est scellée.

Great defense from Nic Batum here. Knicks go with a handback to Jalen Brunson, idea to get a quick two or force help for a kick. Batum able to stay home and contest, Sixers stay home for the most part. pic.twitter.com/yeebJ2HNHL

— Steve Jones Jr. (@stevejones20) May 1, 2024

Le Français aura été ultra précieux et ultra clutch. Fourth quarter, that’s why Batum is in.