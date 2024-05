Il en a déjà battu des records, il en battra beaucoup d’autres, et voilà qu’il continue d’en battre alors qu’il ne joue même pas. Sélectionné dans la All-NBA Defensive 1st Team pour la saison 2023-24, Victor Wembanyama devient ainsi… le premier rookie de l’histoire à réaliser cet exploit..

Le suspense était aussi insoutenable que lors d’un Rafael Nadal – Gael Monfils entre 2005 et 2020, mais la NBA l’a officialisé à pile-poil 20h : Victor Wembanyama fait partie de la All-NBA Defensive 1st Team. Il y accompagne Rudy Gobert, qui récupère au passage son septième sceptre de la sorte, et il devient donc par la même occasion le premier rookie de l’histoire ainsi distingué.

San Antonio’s Victor Wembanyama is the first rookie to be selected to the Kia NBA All-Defensive First Team. The NBA has named an All-Defensive Team (First Team and Second Team) annually since the 1968-69 season.

Wembanyama is the sixth rookie to earn a spot on the Kia NBA… pic.twitter.com/GnP8DcQ1zD

— NBA Communications (@NBAPR) May 21, 2024



Messieurs Kareem Abdul-Jabbar, Manute Bol, Hakeem Olajuwon, Tim Duncan et David Robinson, circulez y’a rien à voir, le flex de cette phrase est énorme, mais sachez que si les cinq légends sus-citées ont toutes été récompensées d’une place dans une All-NBA Defensive Team en année 1, aucune d’entre elles n’avait alors squatté la 1st Team.

Un exploit de plus pour Wemby, dont on se demande ce qu’il laissera à la concurrence dès la saison 2024-25, tant il a déjà dominé dès ses premiers hectomètres en NBA…