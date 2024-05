Les Finales de Conférence des Playoffs NBA 2024 commencent ce soir. Alors forcément, on a décidé de se mouiller à la rédac’ en envoyant nos pronos pour les deux séries à suivre. On commence par celle opposant les Celtics aux Pacers.

Nico M.

On attendait les Celtics au stade des finales de conf’, pas les Pacers. Pendant que les premiers – meilleure équipe de régulière – profitaient d’une opposition hyper limitée sur les deux premiers tours, les seconds ont profité d’innombrables blessures chez leurs adversaires. Tout ça pour dire que Boston est assez clairement favori dans cette série. Et ce statut de favori, je pense que les Celtics vont l’assumer assez clairement. S’ils n’ont pas toujours été des plus convaincants contre Miami et Cleveland, c’est l’heure pour Boston de véritablement hausser le ton, et ce malgré l’absence de Kristaps Porzingis. En attaque, en défense, dans l’intensité globale. Les Pacers de Tyrese Haliburton ont certes quelques arguments à faire valoir, mais les Celtics – plus expérimentés – sont bien un cran au-dessus collectivement quand ils évoluent à leur top niveau. Le déroulement de la série ? 2-0 Boston, 2-1, puis courte victoire des Celtics dans le Game 5, avant de finir à la maison. Celtics 4, Pacers 1.

Giovanni

Avant toute chose, sachez que cette Finale de Conférence ne me fait pas vibrer, voilà, fallait que ça sorte. Les Celtics méritent car ils sont la meilleure équipe de l’Est et de loin, les Pacers aussi car s’ils ont profité des faiblesses des autres pour avancer c’est aussi ça le but du jeu n’en déplaise aux rageux. Très déçu de ne pas voir Bennedict Mathurin dans ces Playoffs, ça aussi fallait que ça sorte, et pour cette FDC en tout cas, j’ai bien envie de dire que les Celtics vont en laisser un aux Pacers mais pas plus, car il serait temps de passer en monde rouleau compresseur avant des Finales qui pourraient être autrement plus compliquées. Un Tyrese Haliburton Game, un Celtics chiasse Game, peut-être bien le même d’ailleurs, et ça fait donc Celtics 4, Pacers 1.

Alexandre T.

Pas la série la plus folichonne qu’on puisse imaginer pour une Finale de Conférence. Pour autant, je pense qu’on peut avoir une bonne surprise. Pour beaucoup de monde, Boston va rouler sur cette série, logique ils sont normalement supérieurs dans quasiment tous les domaines. Néanmoins, les Celtics me semblent (à nouveau) loin d’être impériaux. C’est passé face au Heat et aux Cavs, mais faut dire que l’adversaire était quand même bien diminué à chaque fois. Face aux Pacers, ça sera sûrement une autre paire de manches et j’attends que Boston rassure un peu sur son niveau, au risque de vivre une grosse désillusion. Celtics 4 – Pacers 3

Nico V.

Une série qu’on aurait sans doute difficilement imaginée ne serait-ce que quelques semaines en arrière. Les Pacers se sont frayé un chemin face à des Bucks diminués, puis face à des Knicks épuisés. L’idée n’est pas de réduire leur performance, mais bien de souligner que – notamment face à New York – ils ont négocié la série plutôt proprement et que leur place ici n’est pas usurpée. De l’autre côté, les Celtics ont eux roulé sur la concu’, leur objectif n’est encore pas à cette étape. Une équipe sans pression, face à une équipe qui joue une nouvelle fois sa saison. Un peu d’arrogance, comme j’aime bien qualifier le comportement des gars de Boston, une ou deux victoires prises par Indiana, et on se met subitement à kiffer. Avant un choke monumental des C’s chez eux ? C’est oui. Celtics 3 – Pacers 4.

Robin

Depuis le début de ces Playoffs, les Boston Celtics vivent dans une boucle. Sans se rassurer, ils parviennent à dominer chaque adversaire sans jamais trop trembler ; une promenade paisible dans les rues de Seahaven. En face, des opposants valeureux, mais qui ne semblent pas être au niveau pour cause de blessures et/ou d’un réservoir de talent limité. Un ou deux matchs de Derrick White à 35 points, un ou deux autres marqués par une défense étouffante ; une recette, ficelée, maîtrisée, tel un film de Peter Weir, qui fonctionne et permet de poursuivre l’illusion. Mais attention, comme dans le Truman Show, lorsqu’un grain de sable va venir perturber cette continuité, les choses pourraient bien mal tourner. Heureusement pour les Verts, ce ne sera probablement pas en Finales de Conférence, Celtics 4, Pacers 1.

Céleste

Analyse garantie sans sel après la série précédente perdue par mes Knicks : sincèrement, je ne pense pas que ces Pacers vont inquiéter Boston outre-mesure. Après m’avoir fait mentir sur les demi-finales de conf’ suite à l’hécatombe à New York, je ne pense pas que ces Pacers prendront plus d’un match à des Celtics qui sont habitués à ne pas être sérieux 100% du temps. Boston a plus de repos, plus de garanties collectives, plus de matchs à domicile, (beaucoup) plus de victoires en régulière et d’expérience. La ferveur des supporters des jaunes ne suffira pas. Pas de surprise créée par Indiana cette fois-ci, je pense que Boston passe tranquillement et que ces Pacers pourront rentrer à Fort Wayne la tête haute. Celtics 4, Pacers 1.

Julien

Les Celtics ont donné l’impression de ne jamais vraiment avoir forcé leur talent au cours des deux premières séries de Playoffs. En claquettes ou presque, ils n’ont perdu que deux petits matchs face à des adversaires décimés, en pouvant paraître suffisants de temps à autre. Mais cela ne doit en aucun cas amener qui que ce soit à sous-estimer Joe Mazzulla et sa bande. Les cinq hommes forts – six quand Kristaps Porzingis reviendra – sont tous capables d’atteindre un sacré niveau, et bien maligne sera l’équipe qui leur prendra 4 matchs. Menés 2-0 face aux Knicks, les Pacers m’ont surpris. Au-delà de leur adresse, la défense – critiquée parfois, et à juste titre – a su monter d’un cran quand il le fallait, et Aaron Nesmith est vraiment quelqu’un. Certes, ce n’est que de la régulière, mais Indy a déjà gagné deux fois face aux verts cette année. Je ne pense pas que Boston va se balader, surtout en cas de coup de chaud, mais difficile de croire qu’ils peuvent vraiment douter. Celtics 4, Pacers 2.

Clément

Normalement, et je dis bien NORMALEMENT, ça devrait le faire pour les Celtics qui semblent ne jamais forcer mais qui donnent toujours cette impression d’imposer une dictature sur l’Est. Mais il faut se méfier de l’eau qui dort, et en l’occurrence, même si les Pacers ont joué des équipes décimées, ils ne sont pas là par hasard et voudront le prouver aux détracteurs. L’attaque de feu des Pacers va encore avoir au moins un match où tout tombera dedans, mais il en faudra plus pour enquiquiner ces Celtics qui ont trop de forces en présence, et ce même avec l’absence de Kristaps Porzingis. Donc si je dois miser la baraque sur un prono, ce serait une fin de cavale des Pacers, qui pourront être fiers du chemin parcouru et qui auraient signé des deux mains en octobre. Mais les C’s sont trop forts, tout simplement. Celtics 4 – Pacers 1.

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1, à Boston dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 mai, 2h (heure française)

Game 2, à Boston dans la nuit du jeudi 23 au vendredi 24 mai, 2h

Game 3, à Indiana dans la nuit du samedi 25 au dimanche 26 mai, 2h30

Game 4, à Indiana dans la nuit du lundi 27 au mardi 28 mai, 2h

Game 5, à Boston dans la nuit du mercredi 29 au jeudi 30 mai, 2h*

Game 6, à Indiana dans la nuit du vendredi 31 mai au samedi 1er juin, 2h*

Game 7, à Boston dans la nuit du dimanche 2 au lundi 3 juin, 2h*

*Si nécessaire