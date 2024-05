Dans le monde, il y a deux catégories de franchises. Celles qui ont un pistolet, et celles qui creusent. Selon nos estimations, les Washington Wizards ont dépassé la mésosphère courant février et creusent toujours en direction du noyau terrestre.

Ce que TrashTalk avait annoncé

Dès le mois d’octobre, Bastien donne la couleur avec son Gérard d’Or : “Il y a peu de joueurs que j’ai autant hâte de voir cette saison en NBA que Jordan Poole chez les Wizards (…) Il va être à 28 points de moyenne”. Comment jeter la pierre ? Tout était aligné, et avec le recul c’est quand même très rigolo. Si Bastien et Alex avaient bien positionné la capitale aux dernières et avant-dernières places de l’est, ils avaient osé surestimer le nombre de victoires, en annonçant 23 et 25 succès dans le District de Columbia. Là encore, comment leur jeter la pierre ? La grosse question, elle, est plus que jamais d’actualité : “Les Wizards sont-ils l’équipe la moins avancée de toute la ligue dans leur rebuild ?”.

Ce qu’il s’est vraiment passé

Le numéro de département de la Creuse (23) est supérieur de huit unités au nombre de victoires des Wizards en 2023-24 (15). Et creuser, ça a été le thème de la saison. Dès l’opening night, Washington se mange 143 points face aux Pacers (sans prolongations évidemment), et la barre des 140 unités encaissées est dépassée à 10 – DIX – reprises au cours de l’année. Le meilleur match défensif de la saison, avec seulement 96 points dans la musette un soir de mars, survient bien dans… une défaite. Et face au Pistons en plus, faut le faire.

Bref, rien n’a été facile pour les petits sorciers. Mais au-delà des résultats, la manière est particulièrement hideuse. Jordan Poole, héros annoncé, n’en avait visiblement rien à faire et balançait des shoots au hasard sans prendre la peine de faire autre chose. Kyle Kuzma a posé ses stats, merci pour la TTFL, mais on garde des souvenirs de matchs gâchés pour des pertes de balle aussi cheloues qu’hilarantes. Bref, même Wes Unseld Jr. s’est fait virer dans ce bazar, alors qu’il venait d’être prolongé, bien évidemment.

Petit chocolat chaud avec un marshmallow au milieu d’un buffet de gastronomie anglaise, le rookie français Bilal Coulibaly a été l’une des seules lueurs d’espoir. De la défense, des contres et des posters, mais il n’a pas pu empêcher la plus longue série de défaites de l’histoire de la franchise. 16, entre le 31 janvier et le 7 mars. Bilan final de 15-67, bonnet d’âne ultime depuis la création d’une équipe de basket à Washington. Rien que ça.

L’image de la saison

La légendaire rubrique Shaqtin’ A Fool, dans laquelle on a retrouvé les sorciers (pour ne pas nommer Jordan Poole) littéralement toute la saison. Des briquasses envoyées sur le plafond de la salle, des pertes de balles toujours plus originales et une ambiance générale de cirque Pinder. Trop fun.

Pourquoi on peut sourire

Essayons de voir le verre à moitié plein. Ou plutôt, si on arrive à regarder le récipient par le dessous, avec un bon angle et face au soleil en semaine B, on peut s’imaginer que ça va aller. Deni Avdija a livré la plus belle saison de sa carrière (15 points et 6 rebonds avec une belle efficacité), et semble former avec Bilal Coulibaly une paire relativement sympa sur les ailes. Même Marvin Bagley III, arrivé à la deadline, a été plutôt à son aise dans la raquette. Surtout, cette saison catastrophique a été “récompensée” par un beau second choix à la Draft NBA 2024, qui peut amener un beau talent dans la capitale. Washington a été mauvais, mais on peut sourire en se disant que l’avenir est forcément plus rayonnant. Des petits picks de draft ont même été récupérés discrétos à la deadline, il faut être optimistes!

Pourquoi on peut faire la gueule

Oui, Jordan Poole et Kyle Kuzma – les deux franchise players à l’heure actuelle – sont sous contrat jusqu’en 2027. Et si l’on regarde l’effectif des Washington Wizards, on se demande comment trouver le joueur sur qui démarrer une belle reconstruction. La paire Avdija – Coulibaly, malgré le potentiel, n’en a pas les épaules. Et malheureusement, la Draft 2024 ne semble pas regorger de pépites Wembanya-mesques pour faire sourire tout une fanbase. Donc si on se projette un peu, ça risque de tanker sévère l’an prochain, et peut-être au moins l’année d’après. On arrive donc à cette fameuse charnière 2026-27, contract year de Jordan Poole. On espère quand même que la franchise aura bougé d’ici-là. Parce que ça fait carrément faire la gueule, on ne vous le cache pas. On rappelle quand même que Bradley Beal et Kristaps Porzingis ont été envoyés à l’autre bout de la ligue pour un twix fondu et un t-shirt commémoratif il y a quelques mois. Pas de bons joueurs, pas de palais, et pas de palais, pas de palais.

Et la suite ?

Prochaine étape, la Draft NBA 2024. Avec le second choix, les Wizards peuvent récupérer un jeune talent (Alex Sarr, Rob Dillingham, Zaccharie Risacher ou Donovan Clingan) pour commencer à esquisser un sourire. Ensuite, il faudra gérer le dossier Tyus Jones, agent libre cet été, avant de tanker et d’essayer de récupérer des picks par-ci par-là. On vous l’accorde, ça ne fait pas rêver, mais les options ne sont pas légion. Mais peut-être que Jordan Poole passera par une grosse remise en question cet été et deviendra le meneur de jeu du futur, on ne sait jamais. Non ? On ne sait jamais…

La saison 2023-24 des Washington Wizards est officiellement terminée, merci pour les memes, les défaites et les spots TTFL. Au mois d’octobre, on prend quasiment les mêmes et on recommence ?